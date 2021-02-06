Прогноз на февральское нашествие тараканов в дома россиян, который дали в НИИ дезинфектологии пока не сбылся. Дезинфекторы заявили, что количество заказов в третий зимний месяц у них не увеличилось. Кроме того, они подчеркнули, что у тараканов вообще нет режима сезонности. Место для жизни эти насекомые выбирают по принципу: чем больше грязи, тем лучше.

Прогноз об увеличении численности тараканов в квартирах россиян сделала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, срок развития личинки насекомого в яйце составляет три месяца. Первое потомство вылупляется в феврале, а второе — летом. В это время они самые активные.

«Нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — рассказала она.

Руководитель частной дезинфекционной службы Санкт-Петербурга Алексей в разговоре с «360» заявил что не согласен с таким мнением. Он пояснил, что тараканы всегда были, есть и будут. В последнее время усложнилась борьба с ними.

«Появилось большое количество специалистов, которые не умеют их выводить. В свободной продаже появилось большое количество средств для выведения, но насекомые набирают к ним резистентность. Об этом говорят на съездах дезинфекторов, куда съезжаются не только из России, но и из других стран», — рассказал он.

Специалист особо подчеркнул, что количество вызовов специалистов для выведения тараканов с наступлением февраля не увеличилось. Нет обсуждений и о возможном нашествии тараканов в рабочих чатах дезинфекторов.

Основы проблемы

Поведение тараканов не привязано к сезонности. Место для своего проживания они выбирают по другим признакам. Если в помещении есть грязь, антисанитария и не проводятся генеральные уборки, то там насекомых становится все больше и больше. Об этом «360» рассказал директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин.

Он отметил, что тараканы могут мигрировать из дома в дом летом. В поисках лучшего места они могут выходить на улицу, не опасаясь холода. Но это единственное, чем можно объяснить слова о нашествии.

«Тараканы — это социальная и экономическая проблема. На сегодня мы наблюдаем кризис предприятий питания. Низкая выручка заставляет рестораны сокращать количество поваров, а это значит, что на кухнях некому убираться. В результате количество тараканов увеличивается», — поделился он.

Николай Дубинин отметил, что на появление тараканов в квартирах также влияет перенаселенность. Особенно когда обычную квартиру превращают в общежитие, где живут мигранты. По его словам, специалистам часто приходится выезжать на обработку таких помещений, так как сами жильцы справиться с тараканами не могут.

«Еще есть студенческие общежития, где руководство не может позволить себе нанять хорошего подрядчика. Мы обрабатывали такое место. Там была катастрофа: мусоропроводы прямо на кухне, и они заполнены тараканами. Студенты даже посуду там не держали», — поделился он.

По словам эксперта, гражданам, которые столкнулись с тараканами, достаточно купить в хозяйственном магазине простой гель, чтобы вывести незваных насекомых.

Для того чтобы вывести тараканов, нужно знать, какие средства приобрести для их выведения. Исполняющий обязанности гендиректора службы дезинфекции по Москве и Московской области «Экоконтроль» Андрей Степанищев заявил, что лучше всего, если в составе будут действующие вещества имидаклоприд или входит тиаметоксам с пролонгированным действием.

А для профилактики можно следовать четырем правилам: поддерживать дома порядок и проводить генеральные уборки, чаще выносить мусор, устранять течи и заделывать трещины в стенах, откуда тараканы могут прийти от соседей.