Забота принесла опасность. Уток в России прикормили так, что они не улетают зимовать в теплые края

Большая популяция уток обосновалась в Вологде. И, похоже, птицы не видят смысла в миграции в теплые края, ведь и река не замерзла, и, самое главное, жители города регулярно их подкармливают. Чем грозит уткам зимовка в городе и есть ли опасность для человека в таком соседстве — в материале «360».

По Сети распространились ролики, снятые в Вологде. На кадрах видно, как большое количество уток расхаживаю по городу, среди домов, магазинов и местных жителей.

В беседе с «360» председатель вологодского отделения союза охраны птиц России Сергей Шадрунов рассказал, что водоемы не замерзают, и это характерно не только для Вологды, но и для большинства крупных населенных пунктов, поскольку существует вброс теплых вод в водоемы и для водоплавающих создается база, где они могут кормиться зимой. Еще один фактор — уток подкармливают люди. Однако это, на первый взгляд, безобидное занятие может как помочь птицам, так и нанести вред.

«Проблемы для них могут быть очень серьезными. Вот сейчас, скажем так, им крупно повезло с нашей зимой, с европейской, когда у нас даже в Вологде сейчас январь, а стоят плюсовые температуры практически все время, лишь небольшой мороз, и водоемы по-прежнему не замерзли», — отметил Шадрунов, добавив, что при серьезных морозах, до -20, даже незамерзающие водоемы начинают замерзать, и найти пропитание птицам очень проблематично. Кроме того, они не очень хорошо чувствуют себя вне воды.

«Дело в том, что важно для птиц, как и для любых живых существ, правильно питаться», — заметил Шадрунов. Например, если взять какое-нибудь фермерское хозяйство или любое подсобное хозяйство, в котором содержат домашнюю птицу, ее не будут днями на пролет кормить какими-то булками или хлебцами, заметил эксперт. Он добавил, что для правильного кормления птиц есть специальные зерновые смеси, также в рацион уток могут входить овощи.

«Хотя даже в среде орнитологов существуют очень серьезные споры по поводу того, можно ли подкармливать птиц хлебом. Одни […] утверждают, что это категорически делать нельзя, это вызывает нарушение пищеварения у птиц и в итоге приведет к летальному исходу; другие говорят, что ничего страшного в этом нет», — рассказал Шадрунов.

То что птицы слишком полагаются на подкормку от человека и перестают сами добывать себе пропитание, приводит к тому, что их с каждым годом остается зимовать все больше, отметил эксперт. Говоря о ситуации в Вологде, он рассказал, что птицы уже даже не остаются на водоеме на день: они ночуют на водоеме, а днем они разлетаются на те водоемы, на которых обитали летом, даже если сейчас это замерзший пруд, «но они прилетают днем на этот пруд и сидят и упорно ждут, когда их покормят или выходят прямо к лавкам, где торгуют хлебом».

На вопрос о том, опасно ли для человека то, что такое количество птиц остаются в городе, эксперт ответил отрицательно.

«Птицы могут теоретически выступать переносчиками различных болезней орнитозов, но на мой взгляд это несколько преувеличено», — считает Шадрунов.

Похожего мнения придерживается и руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. В разговоре с «360» он рассказал о сформировавшейся в московском регионе целой популяции уток.

«В московском регионе сформировалась целая популяция уток […], которые остаются зимовать в Москве или ближайшем Подмосковье. В Подмосковье, будучи перелетными птицами, это тенденция развивается, происходит не один год, и с каждым годом все больше и больше. Вот теперь, наверное, ситуация добралась и до Вологды», — отметил Мишин.

Источник фото: Pixabay

По его словам, есть две основные причины, по которым утки «задерживаются» на зиму в городах: первая — это наличие открытого водоема, что для них необходимо; вторая — это подкормка со стороны людей, потому что на ограниченном водоеме им достаточно сложно прокормиться. «Если можно прокормиться и есть вода, они могут не улетать и формировать уже устойчивую популяцию, которая отказывается от миграции», — объяснил эксперт.

Говоря о том, вредно ли для птиц получать подкормку от человека и не добывать еду самим специалист отметил, что опасность для птиц заключается в том, что они привыкают к этому.

Источник фото: Pixabay

«Второй риск — это неправильное питание. Неправильное питание заключается в том, что мы любим кормить белым хлебом», — заметил Мишин.

При этом он добавил, что белый хлеб может быть подкормкой для уток, и в этом, в принципе, нет ничего страшного, но в пределах 5-10% от общего рациона. Птицам также необходимы овощи, отметил Мишин. По его словам, это могут быть огурцы, капуста и морковка. Эксперт заметил, что это выйдет не дороже, а для птиц будет намного важнее.

Также уткам нужен белок. Как отметил Мишин, водоплавающие птицы без белка жить не могут. Это может быть творог или комбикорм, содержащий белок. Кроме того, белком является мясо: это может быть измельченное печень или сердце. Скажем 90% зелени и 10% белка, отметил эксперт.

Источник фото: Pixabay

При этом он подчеркнул, что если люди начинают работать и формировать такие устойчивые популяции птиц, это сродни ботанической работе и об этом надо заботиться. Тоже самое касается певчих птиц, если человек начал кормушку содержать — «так будьте любезны, содержите, потому что птицы прилетают и кормятся».

На вопрос о том, опасно ли для человека такое соседство, Мишин рассказал, что опасные инфекции есть, но они не находятся в городской среде.

«Есть конечно инфекции, которые опасны для человека, но эти инфекции не находятся внутри урбанизированного пространства. Это инфекция прилетает все-таки извне. И эти инфекции достаточно редкие», — заметил Мишин.

Источник фото: Pixabay

Он также объяснил, что если, к примеру, появится орнитоз, то ветеринарная служба, отвечающая за регион, в котором появилась инфекция, просто закроет этот регион и все будет зачищено.

«Это такие экстренные ситуации. К великому счастью они происходят крайне редко и все-таки государственные службы эти вещи мониторят», — отметил эксперт. Он также добавил, что у госслужб есть регламент, согласно которому обследуются и дикие популяции, и разводимые сельхозживотные на предмет различных инфекций.