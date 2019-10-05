Нашествие Пеннивайзов, очереди и взятие Кодзимы. Московский «Игромир» глазами посетителей

Огромные очереди на вход и герои фильмов, комиксов, аниме и видеоигр внутри. Выставочный центр «Крокус Экспо» в очередной раз принимает фестиваль Comic Con Russia и выставку «Игромир». С 3 по 6 октября павильоны центра заполняют поклонники развлекательной индустрии. «360» собрал галерею из самых ярких образов посетителей и интересных моментов мероприятия.

Первое препятствие

О том, что в «Крокусе Экспо» происходит что-то интересное можно понять по огромной очереди, которая растянулась на огромное расстояние.

Людей не испугала даже типичная для октября дождливая погода.

В этом году на «Игромир» приехал культовый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, чтобы лично представить свою игру Death Stranding. В сети стоящих на улице молодых людей в шутку назвали очередью за мощами Кодзимы.

Люди в очереди тоже не стеснялись и шутили на тему приезда Кодзимы.

Образы и герои

Героически отстояв в очереди и пройдя наконец внутрь, можно увидеть все разнообразие героев, которых предлагает сегодня мировая культура. Одним из самых популярных образов в этом году стал Пеннивайз.

Вторая часть фильма «Оно» по роману Стивена Кинга вышла не так давно. В отличие от своего американского коллеги российский Пеннивайз дружелюбен и фотографируется с гостями праздника.

Он может зажечь на танцполе и научить всех зажигательным танцам.

И даже стать девушкой.

Но вообще различных образов, в которых на мероприятие пришли косплееры достаточно много. Каждый выбрал тот образ, который ему по душе.

Кому-то близок время в мире Гарри Поттера задолго до появления молодого волшебника.

Кто-то представляет себя Китаной, принцессой-воином из серии игр Mortal Kombat.

Постоянные продолжения фильмов о «Звездных войнах» дают простор для выбора нового образа.

На самом деле героев огромное количество и показать всех просто невозможно. Но многие из них приняли участие в конкурсе на лучший костюм.

А те, кто не захотел участвовать просто почувствовали себя как дома.

Страсти по Кодзиме

Японского геймдизайнера Хидэо Кодзиму в России очень ждали, а вместе с ним его новую игру Death Stranding. На «Игромире» выставили стенд, где можно было приобрести мерчендайз с символикой игры. Как рассказали авторы проекта PlayGround.ru, через полтора дня после открытия выставки гости уже раскупили всю продукцию.

Судя по снимкам, очередь к стенду могла бы потягаться с очередью на вход в «Крокус».

Ажиотаж вокруг «мерча» оказался объясним еще и тем, что купившим продукции на две тысячи рублей предоставлялась возможность посетить закрытую презентацию игры Death Stranding или сфотографироваться с Кодзимой.

На закрытой презентации Кодзима продемонстрировал возможности игрового процесса и рассказал о тонкостях прохождения. Об этом сообщил сайт Pluggedin.ru.

После демонстрации Кодзима поделился со зрителями, что было очень сложно объяснить сотрудникам, как выстроен геймплей проекта. Им стало понятно, что они делают только после того, как был изготовлен прототип.

После Кодзима пообщался со зрителями. На вопрос, тяжело ли было работать с голливудскими актерами, он ответил, что это действительно было не просто. Он пояснил, что процесс разработки игры отличается от киносъемок. В этом случае нет определенного расписания. «Мы попросили доверять нам. И все прошло хорошо», — отметил он.

После своего выступления Кодзима вышел на небольшой балкончик, чтобы поприветствовать всех участников в выставки. После чего он сфотографировал стоящих внизу людей.

Одна из участниц фестиваля после нашла себя на выложенном снимке

Тайные желания Мадса Миккельсена

Подробности о том, как проходила работа с Кодзимой над игрой Death Stranding рассказал актер Мадс Миккельсен, именно он сыграл антагониста игры Клиффа. Он тоже приехал в Москву на «Игромир» и Comic Con Russia. Но еще до своего выступления он успел пообщаться с журналистами.

По словам актера, работать с Кодзимой достаточно интересно. Во время съемок геймдизайнер был очень деликатен.

«Мы снимали небольшие сценки, и мы не знали всей сюжетной истории, так как это игра и от действий игрока сюжет меняется. Но играли мы каждую сцену полноценно», — поделился актер и отметил, что это очень игра нестандартная, аналогов которой он раньше не видел.

На сцену Мадс Миккельсен в вышел с венком на голове, чем достаточно сильно всех озадачил.

Но объяснять, зачем именно ему украшение на голове актер не стал и начал просто отвечать на вопросы зрителей. В ходе беседы он поделился, что у него есть желание выучить русский язык.

«Русский язык — один из самых красивых в мире. Я просто должен его выучить», — привел цитату актера ТАСС.

На вопрос о том, с кем из исторических персонажей он хотел бы познакомиться, Мадс Миккельсен ответил, что его всегда привлекала фигура Чингисхана.

Мадс Миккельсен знаком российским зрителям по роли в сериале «Ганнибал», где он сыграл известного психотерапевта-людоеда. Каждая серия носила названия различных блюд. В первом сезоне была французская кухня, во втором японская, в третьем итальянская. Один из зрителей поинтересовался, какие три блюда актер может назвать своими любимыми.

Миккельсен признался, что ему нравится борщ и азиатская кухня, особенно суши.

«Еще есть одно датское блюдо из свинины, которое мы едим на Рождество — если бы кто-то отнял у меня это блюдо, я бы очень сильно расстроился», — поделился он.

Песни Queen с Эндрю Скоттом

Специальным гостем Comic Con Russia стал британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок».

На своем выступлении он рассказал, что в новом фильме «1917», который выйдет в кинотеатрах весной он снова поработал с Бенедиктом Камбербэтчем.

Актер ответил на вопросы своих поклонников.

А после он предложил им спеть всем вместе песню группы Queen. Получилось не очень хорошо, но громко.

Фестиваль Comic Con Russia и выставка «Игромир» завершится в ближайшее воскресенье.