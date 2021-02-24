Россиян предупредили о весеннем нашествии мышей. Дома спасут нехитрые ловушки

Весной владельцы частных домов столкнутся с ежегодной проблемой — грызунами, которые благополучно пережили зиму и отправились на поиски еды. Ваши брошенные на холодный сезон дома — отличное место для мышиной трапезы. Так как грызуны — переносчики заразы, от них нужно избавляться, пока посетители не стали регулярными.

О «нашествии» грызунов весной сказал заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Сергей Рябов, передает радио Sputnik. Специалист объяснил, что зимой у мышей и крыс есть небольшой период, когда они не так активно размножаются. Но ближе к весне он подходит к концу, поэтому россияне, в том числе жители и владельцы домов в Московской области, будут чаще видеть грызунов рядом со своими домами.

Серые крысы и домовые мыши не впадают в спячку, поэтому им нужно тепло для спокойной жизни. По этой причине они живут в загородных домах, пока там никого нет и им никто не мешает. Животные размножаются зимой, потом весной рядом с домами и пищевыми предприятиями. Одна пара мышей может дать от семи до 12 грызунов.

Рябов добавил, что справляться с грызунами с помощью котов — неэффективный способ. Домашние питомцы питаются по мере голода. То есть коты, например, нападают, едят и идут отдыхать, если одного грызуна им хватило. Другими словами, «конвейером» они уничтожать мышей не будут.

Рябов посоветовал людям, у кого есть проблемы с грызунами, сделать для них приманки с помощью антикоагулянтов. Эти вещества применяют не только в качестве лекарственных средств для людей, но и как приманку для грызунов. Они употребляют еду с ядом и травятся. Прямо как тараканы, нашествие которых обещали, но оно не произошло.

В Москве избавиться от грызунов можно с помощью специалистов через приложение «Госуслуги Москвы», говорится на сайте мэрии. Руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» Илья Демин рекомендовал людям не пытаться самостоятельно избавляться от грызунов, а обращаться к специалистам, которые сами проведут работы.

Ловушки — залог успеха

Санитарный врач, главный дезинфектор и директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин в беседе с «360» отметил: если владелец дома увидит признаки жизнедеятельности грызунов, нужно сразу провести дезинфекцию и помыть все поверхности. Ведь грызуны — переносчики заразы, например лептоспироза.

Когда все поверхности очищены, пора переходить к следующему этапу — отлову мышей. Конечно, притворяться котом и бегать за каждой мышью не нужно (только если очень хочется), а вот приобрести специальные ловушки необходимо. Опять же, чтобы ваше жилище не стало обителью инфекций.

Нужно поставить ловушки для мышей. Правильнее это было бы сделать осенью, но весной тоже можно. Мы рекомендуем использовать клеевые ловушки, потому что на одну ловится много мышек. Клей покупается в любом хозяйственном магазине Николай Дубинин.

Есть два вида клея — один изначально намазан на поверхность ловушки, а второй можно приобрести отдельно. Во втором варианте не нужно покупать специальные «платформы». Достаточно будет взять пластиковую тарелку и нанести клей на нее. Если нет тарелки, придумайте альтернативу. Главное, чтобы поверхность была минимум 30 сантиметров в длину и 20 — в ширину.

Все просто: поставьте ловушку и забудьте про нее на месяц. Не нужно каждый день проверять, сколько грызунов в нее угодило.

Помимо расстановки ловушек, следует выяснить, откуда грызуны лезут. Осмотрите жилище на наличие дыр и отверстий, после чего заделайте их.

Конечно, грызунов привлекает еда. То есть их интересуют припасы, сыпучие продукты, крупы. Если вдруг вы заметили, что в оставшемся полном пакете гречки есть отверстие, откуда сыпется крупа, выбросите всю упаковку.

По словам Дубинина, в загородных домах не надо сразу вызывать дезинфекторов. Попробуйте справиться своими силами. Если не получилось, тогда уже можно обращаться к специалистам.

Необходимая борьба

Зоолог Евгений Абизов в разговоре с «360» объяснил, что бороться с грызунами необходимо, чтобы не подхватить заболевания. Домовые мыши в какой-то степени опаснее полевых, так как полевые осенью запасаются едой и сидят в норках, пока холода не пройдут. Домовые же ничего не запасают и сохраняют активность всю зиму. Они ищут дома и остаются там, подъедая все, что найдут.

Так как у мышей нет изысканного вкуса, они бегают по канализациям, свалкам и другим нестерильным местам. А значит, они физически переносят на себе заразу.

Там целый букет, начиная с известной чумы, заканчивая вирусными инфекциями. Как механический переносчик они могут широкую гамму микроорганизмов переносить. Например, на себе переносят туляремию, клещей, вирусные частицы, тот же грипп, корь. Плюс различные микроорганизмы, типа синегнойной палочки, кишечной палочки Евгений Абизов.

В общем, бороться с мышами нужно, чтобы не подхватить заразу. По мнению Абизова, не стоит сбрасывать со счетов пользу котов и кошек. Ведь мыши для них естественные враги. И даже если кот не будет есть мышь, он может ее просто убить.