Россиян предупредили о нашествии комаров. Но есть кое-что куда страшнее

Снежная зима и теплая весна могут стать толчком к росту популяции комаров. Насекомые будут готовы к атаке уже к маю. Чтобы избежать укусов, стоит искать площадки с ветром и пользоваться репеллентами. Но главная опасность, по мнению специалистов, не в комарах, а в клещах.

Летом к россиянам прилетят полчища комаров. Виной этому могут стать снежная зима и теплая весна. По мнению специалистов, насекомые появятся в конце апреля или в мае. Помешать нашествию может только сухое лето — тогда разводиться комарам будет негде и к середине лета их численность упадет.

Комары могут также быть переносчиками коронавируса. Однако беспокоиться не стоит: в насекомых вирус гибнет в течение суток. Это доказали исследования, которые продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах и его быструю гибель.

Ученые же пытаются создать генно-модифицированных комаров, которые могут стать альтернативой распылению инсектицидов. Но и от обычных комаров есть немало пользы. Например, они борются с насекомыми, которые переносят опасные вирусы.

Еда для комаров

Энтомолог Дмитрий Мусолин в разговоре с «360» уточнил, что комарам для жизни и размножения важна не только температура, но и влага.

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«Они развиваются в водоемах в стоячей воде. Сколько воды в бурных реках, неважно, комары там не живут, им нужна стоячая вода, подходят лужи и покрышки автомобилей. Если в них есть вода, то там часто развиваются личинки насекомых. Если была снежная зима, то, скорее всего, эта вода как-то задержится, водоемы не пересохнут и создадут хорошую среду для размножения комаров», — пояснил ученый.

Дмитрий Мусолин отметил, что сложно сказать, на каких еще насекомых повлияет теплая весна. Каждый вид и популяция по-разному реагируют. Но, скорее всего, для большинства насекомых будет благоприятно, если весна будет теплой, ровной и влагообеспеченной.

По словам эксперта, основные факторы внешней среды, которые важны для многих видов насекомых, это тепло, доступные влага и пища. Теплая погода и достаточно влаги обеспечат хороший рост растениям, так что у насекомых будет достаточно пищи.

«Если мы говорим о плотоядных насекомых — хищниках, кровососах разных, то опять-таки в тепле они хорошо развеваются. Если много пищи вокруг, то насекомые будут достаточно быстро и массово расти. Весна — такой сезон: если тепло и все хорошо, то и всем хорошо», — отметил энтомолог.

Опасность — в воде

«Когда кого-то много в экологической системе, это значит, что у них благоприятные условия. Большое количество комаров в дикой природе — хорошая база для питания птиц. А вот если комаров нет или мало, то этот плохой признак. Признак того, что что-то не так в экосистеме», — пояснил Дмитрий Мусолин.

Он также рассказал, что комары досаждают там, где есть спокойный воздух. На ветру или в пространстве, где есть движение воздуха, их не будет. Из ограниченного пространства комаров можно изгнать с помощью различных репеллентов, но лишь на время.

«Дачникам стоит постараться, чтобы рядом не было источников со стоящей водой — например, бочек или тех же покрышек. Однако, собираясь отметить на природе майские праздники, куда важнее защищаться от клещей, чем от комаров. Стоит сделать прививку от энцефалита или использовать различные отпугивающие средства», — сказал эксперт.

В местах, где могут быть клещи, стоит надевать одежду с длинным рукавом, штаны заправлять в носки. Поверх можно разбрызгать репелленты. При укусе клеща человек должен обратиться в травмпункт или вытащить насекомое самостоятельно.

Планы на лето

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказал «360», что россиян, скорее всего, ждет теплое лето. Этот вывод можно сделать из информации Гидромедцентра, которая основывается на многих моделях сезонных прогнозов.

«Летние месяцы, во всяком случае в средней полосе России, будут скорее близкими к норме, либо с положительной аномалией температуры и с нормальным количеством осадков. Но при этом нужно учитывать, что в летние месяцы возможны более интенсивные дожди, чем бывают в другие периоды года», — пояснила эксперт.

Она отметила, что зарубежные информационные агентства также предполагают, что в северном полушарии, в частности над территорией России, будут преобладать положительные аномалии температуры воздуха.