Учителя английского языка в Рязанской области заподозрили в развратных действиях. Он якобы мастурбировал перед девочкой, которая сняла все это на камеру.

На учителя из Рязанской области завели уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону. Перед этим следователи провели проверку по просьбе матери одной из учениц. В областной прокуратуре сказали РИА «Новости», что этого учителя уволили из школы.

Все случилось в Кораблинском районе Рязанской области. Ученица седьмого класса одной из школ сняла на телефон видео, где педагог удовлетворяет сам себя прямо на уроке, сидя перед ней. Школьница была единственной присутствующей в классе. Этот ролик она показала маме и сказала, что такое происходит не в первый раз, но раньше у нее не было доказательств. Мать девочки тут же обратилась в правоохранительные органы, сообщила «Российская газета». Сайт связался с рязанской прокуратурой и выяснил, что учителя уволили 6 сентября.

По информации «Областной рязанской газеты», подозреваемому 54 года, а живет он недалеко от работы. Сайт пообщался с его коллегой и узнал, что он почти все время проводил в своем кабинете, не общался с коллегами и только и делал, что вел уроки английского языка во всех классах. Отмечается, что он примерно два года работал в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, где и якобы мастурбировал перед ученицей. Несмотря на солидный возраст, его профессиональный стаж составляет не более семи лет.

Lifе со ссылкой на источник сообщил, что никаких психологических отклонений у мужчины не было — он прошел проверку перед началом учебного года. Также источник сказал, что подозреваемый объяснил свое поведение. По его словам, учитель не отрицал факта произошедшего и признался, что во время занятия с девочкой у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно, а то, что он мастурбировал, было единственным выходом из ситуации. Отмечается, что подозреваемый извинился перед руководством школы.

Источник фото: РИА «Новости» / Денис Абрамов

Источник сайта «РЗН.info», знакомый с ситуацией, сказал, что учитель приехал работать в школу из Рязани. При приеме в учебное заведение он не вызывал подозрений.

«Когда его принимали на работу, проверяли по всем параметрам. Из психоневрологического диспансера справка, об отсутствии судимости. Все как положено. Мужчина с хорошим образованием, семьей и детьми», — сказал собеседник сайта.

«Областная рязанская газета» сообщила, что после произошедшего на уроке девочка тут же рассказала обо всем маме. Она пришла в школу и обратилась в полицию. Во время ожидания правоохранителей руководство учебного заведения якобы пыталось убедить мать девочки не выносить «сор из избы». Сайт добавил, что, по словам школьницы, такое происходит не в первый раз, однако раньше у нее был кнопочный телефон без возможности снимать видео. Последний случай ей удалось запечатлеть, так как у нее поменялся гаджет.

По данным местных СМИ, подозреваемого не задержали. Сайт «РЗН.info» сначала сослался на собственный источник, который сказал, что мужчину арестовали. Однако на самом деле его просто доставили в Следственный комитет для объяснений.

По факту произошедшего проводится проверка. Делом занимается прокуратура Кораблинского района, Следственный комитет и рязанское Министерство образования.

Местные правоохранительные органы никак ситуацию не комментируют.