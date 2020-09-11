Жители Подмосковья 6 лет собираются вместе, чтобы сажать деревья. История акции «Наш лес»

Акция «Наш лес» проходит в Подмосковье с 2014 года. За шесть лет к ней присоединились сотни тысяч людей — они высадили почти 10 миллионов деревьев. Акция начиналась с небольшой группы людей, которые хотели спасти леса от жуков-короедов. А теперь в ней участвует вся область и вместо двух дней акция длится три недели.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье уже в седьмой раз. В этом году ее проводят в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес». Прежде жители региона собирались на площадках для высадки во вторые выходные сентября. А в этом году акция будет гораздо более масштабной и продлится три недели, с 7 по 30 сентября.

В предыдущие шесть лет люди сажали новые деревья массово, собираясь на одной территории в большие группы. Однако в 2020 году такое поведение опасно из-за риска заразиться коронавирусом. Чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора и обезопасить здоровье людей, высаживать леса будут небольшими группами, с социальной дистанцией. Именно для этого традиционные два дня превратили в три недели — чтобы у каждого желающего была возможность внести свой вклад, не подвергая здоровье опасности.

В Московской области подготовили 750 участков — на них должны появиться 34 тысячи новых растений. На землях лесного фонда организовали еще 37 площадок общей площадью 82 гектара. Там участники высадят около 300 тысяч сосен и елей.

История «Нашего леса»

2014 год

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Московской области в 2014 году. Ее решили провести после того, как из-за природных пожаров в 2010 году произошло нашествие короеда-типографа. Этот жук является опасным лесным вредителем: он питается хвойными деревьями, которые затем погибают. Чтобы спасти леса от жука, пришлось провести масштабные санитарные вырубки, другие средства не помогали с ним справиться. За несколько лет в Московской области погибло 45 миллионов елей — в общей сложности огонь и вредители уничтожили 75 тысяч гектаров леса.

Идею восстановить леса предложил жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своих соцсетях он опубликовал ролик, где вместе с семьей посадил сосну, а затем призвал остальных последовать примеру. Эстафету приняли политики и знаменитости, а вслед за ними и другие жители. Вскоре в социальной сети появился хештег #ПосадиСвоеДерево.

Мы рассчитываем, что это станет доброй традицией для каждой семьи, когда ты вместе с детьми выходишь или в город, где сажаешь яблони, груши, сирень, или в леса, где были санитарные рубки. Такая традиция, я уверен, позволит нам восстановить леса Андрей Воробьев.

Первая акция прошла 13 сентября 2014 года одновременно во всех муниципалитетах региона. В ней участвовали около 100 тысяч человек — школьники, волонтеры, знаменитости, политики, соцработники и другие жители и гости Подмосковья. Они посадили почти 1,5 миллиона новых деревьев на 1,5 тысячи земельных участков. Их общая площадь составила 775 гектаров.

Участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2014 году. Источник фото: телеканал «360»

2015 год

В 2015 году акция состоялась 12 сентября. К ней присоединились в два раза больше человек — свыше 170 тысяч участников. Они высадили более 1,6 миллиона будущих деревьев на 817 площадках, которые располагались по всей области. В их числе 770 тысяч сосен, 520 тысяч елей, 110 тысяч дубов и 250 тысяч декоративных, парковых деревьев и кустарников

Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе нет людей, равнодушных к проблеме леса. Масштабные вырубки деревьев помогли остановить эпидемию и не дали жуку уничтожить другие здоровые деревья.

«Но люди переживают и хотят, чтобы на тех местах был новый лес. Приятно, что в этом году жители и Москвы, и Подмосковья приехали на 84 площадки акции. Я уверен, что это объединяет. Акцию мы будем продолжать, уверен, что когда-нибудь вы сможете показать [в эфире] миллион участников», — заявил глава региона.

2016 год

Полюбившаяся акция «Наш лес. Посади свое дерево» традиционно прошла в сентябре — в этом году она состоялась 17-го числа. Волонтеры и жители региона высадили более 1,7 миллиона деревьев на территории общей площадью 800 гектаров. Для этого подготовили 111 площадок на землях лесного фонда, а также 485 участков в населенных пунктах Подмосковья.

В этом году в России проходил чемпионат мира по футболу — команды из разных стран тренировались и играли на территории нескольких регионов страны, в том числе и в Подмосковье. Участники акции «Наш лес» решили увековечить это событие и высадили аллею, посвященную ЧМ. В качестве площадки для посадки растений выбрали спортивную базу в Кратове.

Всего же за три года акции участники посадили более 7,5 миллиона саженцев.

2017 год

Участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2017 году. Источник фото: телеканал «360»

С каждым годом акция становилась более популярной среди жителей Московской области. В 2017 году они смогли восстановить лес на территории, которая в два раза превышала количество вырубленного леса, — 6200 гектаров новых деревьев вместо 3100 гектаров погибших.

«В этом году мы привлекли рекордное количество людей на наши акции „Лес Победы“ и „Посади свое дерево“ — всего 462 тысячи человек», — рассказывал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2017 году. Источник фото: телеканал «360»

В Звенигороде участники акции высадили 50 кленов возле школы в микрорайоне Супонево. Школьники с родителями, учителя, а также другие жители посадили растения по периметру школьного стадиона. Желающих пришло гораздо больше, чем планировали организаторы акции, — им пришлось делиться инвентарем друг с другом.

В Дубне участники высадили сразу 2,5 тысячи европейских елей в местном лесу. Жители приходили туда целыми семьями, приводили друзей и коллег. В общей сложности в акции на территории округа приняли участие около пяти тысяч человек. Организаторы постарались сделать мероприятие максимально комфортным: во время посадок для участников играла музыка, им раздавали горячий чай, а также учили правильно пользоваться инвентарем.

Участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Дубне. Источник фото: телеканал «360»

2018 год

В 2018 году акция прошла 22 сентября, в ней приняли участие 300 тысяч жителей региона. Они высадили на 2319 участках свыше 1,6 миллиона растений. Общая площадь территории, которую озеленили добровольцы, составила почти 790 гектаров.

Губернатор Андрей Воробьев приехал на акцию вместе с сыном — они посадили молодую липу в Одинцовском городском округе. Губернатор напомнил, что акция появилась для восстановления уничтоженного леса. Но когда эту задачу выполнили, «Наш лес» решили продолжать.

Сейчас это уже позади, проблема решена, но аллеи, деревья, лес продолжают высаживать. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто сегодня отложил свои дела, кто пришел с детьми, со своими друзьями, близкими. Уверен, что эта акция будет и дальше набирать обороты Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2018 году. Источник фото: телеканал «360»

В городском округе Котельники для акции подготовили 20 площадок — центральной стал участок Кузьминского лесопарка. Жители высадили там березы, рябины и лиственницы. Озеленили и территории у пешеходных зон — там появились десятки новых растений.

На территории Балашихи для акции подготовили сразу 200 различных площадок. Одной из них стал микрорайон Железнодорожный, где высадили 50 деревьев — 25 лип и 25 каштанов. Новые растения появились возле четырех домов на улице Советской.

Участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2018 году в Балашихе. Источник фото: телеканал «360»

В Озерном лесопарке округа, который стал центральной площадкой акции в Балашихе, высадили сразу 14 тысяч сеянцев сосны. Там работали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Сергей Юров, школьники, члены общественных организаций и молодежных объединений, а также сотрудники администрации Балашихи. Всего на площадку пришли почти 1,5 тысячи человек.

2019 год

В акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоялась 12 сентября, участвовали более 297 тысяч человек. Главной ее особенностью в этом году стала высадка растений не только на территории лесных массивов, но и в жилых дворах, а также рядом с объектами социальной инфраструктуры.

В Звездном Городке появилась аллея кедров. Ее высадили космонавты Борис Волынов, Петр Климук и Валентина Терешкова. Растения выбрали неслучайно — у первого космонавта Юрия Гагарина был позывной «Кедр». Посадить их решили на аллее Героев — именно здесь провожают и встречают героев после возвращения с орбиты, а также проводят парады Победы.

На проспекте Мельникова в Химках высадили целый «сквер за час» — десятки новых деревьев. Растения обрели новый дом благодаря волонтерам, жителям, а также знаменитостям. Чтобы помочь создать сквер, на участке работали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, министр образования Подмосковья Ольга Забралова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и глава Химок Дмитрий Волошин.

В Солнечногорске участники акции высадили растения в форме буквы «С», которая символизирует Солнечногорье. Рисунок создали на площади 1,5 гектара из двух тысяч сеянцев. На площадку пришли волонтеры, жители, а также другие почетные гости. В их числе — представитель МИД России Мария Захарова.

Всего на территории Солнечногорского городского округа растения высаживали почти 12,5 тысячи человек.

В Одинцовском городском округе свое дерево посадили танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. В качестве площадки они выбрали территорию в Одинцовском городском округе, вблизи деревни Хлюпино, — там жук-короед уничтожил свыше 7,5 гектара леса.

Сергей Полунин на акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2019 году. Источник фото: Instagram

Здорово, что столько людей собралось. И здорово, что они беспокоятся о природе, потому что природа и человек — это одно целое, мы не можем разделять на две половины Сергей Полунин.

Принял участие в акции и знаменитый путешественник Федор Конюхов.

Как принять участие в 2020 году?

В это году в акции участвуют работники лесничеств и сотрудники администраций муниципалитетов, однако присоединиться может каждый желающий — как волонтер, так и житель или гость региона. Главное условие — соблюдать все необходимые меры безопасности, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Саженцы и лопаты брать с собой не нужно — их выдадут на месте.

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на геопортал Подмосковья rgis.mosreg.ru. Затем в боковом меню слева выбрать закладку «Комитет лесного хозяйства МО» и нажать на вкладку «Наш лес. Посади свое дерево», которая появится под ней.

Она развернется и предложит выбрать нужные вам площадки, на которых проходит акция, — на территории муниципалитетов области или в лесах. Когда вы поставите галочку в нужном поле, на карте отобразятся все участки, на которых можно высадить дерево. Вам нужно выбрать самый удобный и нажать на него. В меню с левой стороны появится информация об этой посадке, а также контакты координаторов. Чтобы посадить свое дерево, нужно связаться с ним и узнать, куда и когда подойти.