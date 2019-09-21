«Наш лес» стал больше на тысячи деревьев. Экоакция в Подмосковье сблизила людей с природой

Тысячи елей, лип и рябин появились 21 сентября в Подмосковье благодаря акции «Наш лес. Посади свое дерево». Каждый неравнодушный житель региона внес свою лепту и теперь на месте пустырей будут зеленые зоны. Как проходила экоакция — в материале «360».

Первое дерево в рамках акции посадили утром 20 сентября. Организаторы подготовили 1,3 тысячи площадок в городах и лесах Подмосковья. На них высадили новые яблони, ели, рябины и жасминовые деревья. Уже через несколько лет деревья подрастут и можно будет гулять в их тени и дышать свежим воздухом.

Основной площадкой мероприятия стала территория недалеко от деревни Хлюпино Одинцовского городского округа. Деревья местного лесничества очень сильно пострадали от жука-короеда, поэтому их пришлось вырубить. Но сегодня на их месте появился новый лес.

Лес в форме буквы «С». Мария Захарова посадила дерево на экологической акции в Солнечногорске Подробнее

Одну из площадок акции посетила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она присоединилась к посадке деревьев в Солнечногорске, где участники решили расположить сеянцы в форме буквы «С» — первой в названии города. Позже Захарова поделилась в Instagram селфи на фоне елок.

«Солнечногорье для меня — родные места. Здесь жили мои бабушка и дедушка, которые получили маленький участок, строили среди окопов, возделывали эту землю. Я обожаю эти места, я здесь выросла», — поделилась она.

Кто не может не знать про важность и силу природы, так это знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он тоже сегодня был в Подмосковье, посадил саженец и пообщался с пришедшими людьми.

«Принял участие в акции по высадке деревьев в Московской области», — написал Конюхов в Сети.

Проще всего оценить масштабы зеленых участков Земли, конечно, из космоса. Чтобы работы коллег могли пополнятся снимками с новыми лесами летчики-космонавты и дважды Герои Советского Союза Петр Климук, Борис Волынов, а также первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова приняли участие в экоакции в Звездном городке. Вместе с ними кедровую аллею высадил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такой вид деревьев был выбран не случайно, ведь у Юрия Гагарина был позывной — «Кедр».

На центральной площадке тоже можно было встретить известных людей. Например, один из участников мероприятия увидел телеведущую, депутата Госдумы Оксану Пушкину. Молодой человек не упустил возможности сфотографироваться с общественным деятелем.

«Наш лес» — это не только про лопаты и посадку деревьев. Организаторы заранее позаботились о жителях, так как синоптики не радовали прогнозами на выходные. Несмотря на то, что погода все же выдалась солнечной, участников напоили горячими напитками и предложили угоститься блюдами полевой кухни.

Не забыли и о культурной программе. Для зрителей выступили барабанщицы Little Drummer Girls. Кстати, девушки являются рекордсменами Книги рекордов Гиннеса.

Присоединились к высаживанию деревьев и маленькие любители природы. Дети активно помогали взрослым и справлялись с задачей ничуть не хуже старших.

Многие приходили не одни, а брали с собой родственников и друзей. Вместе всегда веселее, да и посадить дерево — дело полезное.

Кроме всего необходимого инвентаря, людям выдавали вот такие белые таблички и черные маркеры. На знаках жители писали свои фамилии и другие обозначения. С их помощью даже через несколько лет можно будет прийти к «своей» яблоне или рябине.

После работы участникам акции предлагали сфотографироваться не только на фоне деревьев, но и в специально оборудованных фото-зонах. Снимки получились очень яркие и по-настоящему осенние.