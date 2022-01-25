Насекомые попадают в квартиру из подвалов и крыш. Избавляться от них самостоятельно опасно

В обычной современной квартире рядом с человеком могут тайком проживать разные насекомые. Речь не только о тараканах, но и о клещах, муравьях, блохах, пауках и даже богомолах. Избавиться от некоторых не составляет труда, а других могут выдворить только специалисты.

Незваные жильцы в квартире

У тараканов два пика активности, и первый из них скоро начнется. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. По ее словам, активность насекомых придется на февраль, сообщил Sputnik.

Защитить квартиру от нашествия тараканов помогут сеточки на вентиляционных отверстиях в кухне и ванной комнате. Именно в эти помещения направятся насекомые в первую очередь, чтобы отложить яйца: тараканы любят любят тепло и влагу. Вторая волна активизации будет летом.

Однако в обычной квартире могут жить и другие насекомые. Это может быть моль, клещи, блохи и даже экзотические богомолы. Справиться с одними довольно просто, а вот некоторые из непрошенных гостей могут потребовать визита специалистов-дезинсекторов.

Москитная сетка спасет от насекомых

Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с «360» рассказал, что пауки, которые проживают в городских квартирах, как правило, не опасны и не расцениваются как вредители. Максимум, что могут сделать эти членистоногие, — создать эстетический дискомфорт.

«Блохи особенно часто встречаются над помещениями, где обитают крысы и кошки. После дератизации, когда крысы массово погибают, блохам негде питаться, и они бегут к людям. Насекомые легко поднимаются на первые-вторые этажи зданий и ищут себе новых кормильцев», — рассказал Николай Дубинин.

Источник фото: felisov.ru

По его словам, примерно такая же ситуация складывается и с крысиными клещами: они сбегают после гибели крыс и атакуют жителей первых этажей. Жильцам верхних этажей стоит бояться голубиного клеща, который может прийти с крыши. Практически все насекомые зависят от сезона. Когда тепло, они более активно путешествуют по зданию, например по канализационным стоякам и фасадам.

Муравьи заметно вредят только на пищевых производствах, и от них легко избавиться с помощью обычного геля от насекомых. Насекомые вроде мух, мошек, жуков с деревьев, мелких клопов обычно попадают в квартиры через окно. Поэтому главный способ борьбы с ними — москитные сетки.

Доверьте дезинсекцию специалистам

Энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал «360», что можно получить в сожители не только привычных в наших широтах насекомых, но и экзотику. Например, в мимозах, которые раскупают перед 8 Марта, могут быть кладки богомолов. Однако эти насекомые не представляют вреда.

Источник фото: sb.by

«А вот для борьбы с клопами, клещами, тараканами лучше обратиться к специалистам, чтобы они провели комплексную дезинсекцию. Самостоятельно лучше не пользоваться инсектицидами, особенно если в квартире есть домашние животные: яд может навредить и им, и людям», — сказал Юрий Гниненко.

Специалисты СЭС Москвы применяют сертифицированные препараты, которые разрешены к использованию дома и абсолютно безопасны для мебели, вещей, животных и людей. Обработка квартиры занимает не более четырех часов. После дезинсекции нужно как минимум протереть все поверхности.