NASA привлекло священников оценить влияние инопланетян на веру. От появления внеземной жизни религия не изменится

Группу из 24 священнослужителей привлекло NASA для программы по изучению реакции верующих на обнаружение инопланетной жизни. Участники программы уже заявили, что на религиозных взглядах людей появление внеземной жизни никак не скажется. С этим мнением согласился священник Русской православной церкви отец Феодорит в беседе с «360».

Вопросы богословия

Одним из участников программы NASA, которая проводится в Центре теологических исследований в Принстонском университете США, стал британский священник, преподобный доктор Эндрю Дэвидсон. Об этом сообщила газета The Mirror. Вопросы внеземной жизни его действительно волнуют. До прихода к вере он был доктором наук по биохимии и работал в Оксфорде. По его словам, шансы найти жизнь на других планетах становятся все более реальными.

После работы в программе NASA Дэвидсон начал писать книгу под названием «Астробиология и христианская доктрина». В ней он рассматривает вопросы о том, мог ли Бог создать жизнь во Вселенной где-то кроме Земли и нужно ли после открытия внеземной жизни мировым религиям переписать свои учения. Также он поднимает вопрос о том, есть ли возможность распространить правила, что все в мире создал Бог, на всю вселенную.

Опрошенные журналистами священники Англиканской и Католической церквей, а также имам и раввин отметили, что христианское, исламское и иудейское учение никак не изменится от открытия инопланетной жизни.

Эту позицию разделил русский православный священник отец Феодорит (Сергей Сеньчуков). В беседе с «360» он пояснил, что на православие появление инопланетной формы жизни не повлияет никак.

«Религия никак не изменится. Я сам не верю в инопланетян, но допустим, они появятся. Но что это изменит в религиозном плане? Бог другим не будет. Просто появится программа в вузах, что существует внеземная жизнь. Но к религиозной жизни это не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.

Бывший глава института астробиологии NASA Карл Пилчер пояснил, что священнослужителей привлекли, чтобы «обдумать последствия применение инструментов современной науки к религиозным традициям, которым сотни и тысячи лет».

«Считать, что Земля является единственной планетой в космосе, где появилась жизнь, сегодня просто немыслимо. Мы знаем, что только в этой галактике 100 миллиардов звезд, а еще есть 100 миллиардов галактик во всей Вселенной», — пояснил он.

Ученый отметил, что нужно заранее задуматься о последствиях — вне зависимости от того, когда удастся обнаружить жизнь на других планетах.

Признание инопланетян

Американские военные уже несколько лет изучают появления неопознанных летающих объектов, которые удается снять на видео. Весной 2020 года Пентагон опубликовал шесть роликов, сделанных пилотами истребителей Военно-морских сил США.

В министерстве обороны отметили, что записи сделаны в 2007 и 2017 годах, но часть из них ранее уже просочилась в Сеть. Но это было впервые, когда записи получили подтверждение подлинности.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — сказано в сообщении.

Еще один ролик, снятый с борта американского эсминца, опубликовал режиссер-расследователь Джереми Корбелл на своей странице в Instagram. Он отметил, что странные летающие шары попали в объектив камеры наблюдения в 2019 году.

Представитель пресс-службы Пентагона Сьюзан Гоф заявила, что запись также реальна. Она добавила, что сейчас вопросами происхождения неопознанных летающих объектов занимаются сотрудники разведки.

«Публично министерство обороны США не обсуждает детали наблюдений или проверки сообщений о неопознанных летающих объектах», — подчеркнула она.

Но в официальном докладе разведчики не смогли объяснить природу этого явления. Сотрудники ведомства заявили, что не могут сделать однозначных выводов о происхождении летающих объектов.

При этом СМИ со ссылкой на источники в военных кругах США сообщили, что в первоначальной версии документа авторы не исключили: некоторые воздушные феномены могли быть экспериментальными разработками крупных военных держав — России и Китая. Но официального подтверждения этим заявлениям так и нет.