Нас предупреждали. Появление COVID-19 предсказали 13 лет назад

В октябре 2007 года в американском журнале «Обзор клинических микробиологических исследований» была опубликована статья группы ученых, которые на основании исследования, посвященного вспышке атипичной пневмонии 2003 года, предсказали появление новых форм коронавируса. Они точно назвали место и причины новой эпидемии.

Ученые сообщили, что до 2003 года и появления тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) считалось, что разносчиками этого вида заболевания могут быть 12 видов животных. Но после эпидемии «пурпурной смерти», как еще называли атипичную пневмонию, их число увеличилось до 36. Из-за взрывного характера эпидемии, высокой смертности и ее возобновлении через год, было проведено огромное количество исследований и опубликовано около четырех тысяч статей на эту тему.

Исследователи разработали диагностические тесты, опробовали на животных противовирусные препараты и вакцины, и пришли к выводу, что чрезвычайно распространенные в Юго-Восточной Азии подковоносые летучие мыши (лат. Rhinolophidae) являются естественными разносчиками вирусов типа SARS-CoV. Источником заболевания также были признаны пальмовые циветты, мелкие млекопитающие из подотряда кошкообразных.

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Ученые заявили, что быстрый экономический рост на юге Китая привел к увеличению спроса на экзотических животных. В частности, на некрупных хищников вроде циветт. Поскольку их содержали в переполненных клетках при отсутствии малейших мер биобезопасности, вирус от них перешел на людей.

Его быстрому распространению способствовали недостаточная осведомленность в области инфекционного контроля на рынках диких животных и неконтролируемые международные перевозки. Заболели 8093 человек. В 2003 году коэффициент смертности от атипичной пневмонии составил 10%, умерли 774 пациента.

Ученые предупредили, что болезнь может вернуться в новой форме. Они напомнили, что первые случаи атипичной пневмонии были зафиксированы в 2002 году в китайской провинции Гуандун. Одним из первых заболел шеф-повар ресторана в Шэнчжэне. Он регулярно контактировал с дикими животными.

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Вскоре после того, как был выделен штамм SARS-CoV, стало известно, что его могут переносить не только циветты, но и енотовидные собаки. Этих животных начали выбраковывать, так как выяснилось, что разносчиками атипичной пневмонии могли стать 80% циветт, появившихся на рынках в Гуанчжоу. Зараженные животные постоянно контактировали с людьми, которые разводили их на продажу.

Исследователи подчеркнули, что если власти не изменят подход к правилам разведения и продажи диких животных, то эпидемия может повториться. Тем более, что вирус атипичной пневмонии явно мутировал, так как первые случаи заболевания проходили бессимптомно.

Ученые предположили, что дикие животные и рынки их продажи могут стать рассадником для новых форм коронавируса. Очевидно, они оказались правы. Уже известно, что источником распространения COVID-19 стали «мокрые» рынки. Там в антисанитарных условиях продавалось мясо экзотических животных.