Нарушения при проверке QR-кодов дорого обойдутся ресторанам. Первые претенденты на закрытие уже есть

Ресторанам и кафе Москвы запретили пускать людей без QR-кода. Однако не все заведения следуют этому запрету. Теперь их могут закрыть или оштрафовать на миллион рублей. «360» выяснил, как проходят проверки.

Московский ресторан Raw to Go Kitchen, находящийся неподалеку от Патриарших прудов, нарушил эпидемические меры. Теперь заведению грозит целый ряд санкций, вплоть до штрафа суммой в один миллион рублей и закрытия на 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Нарушения выявили во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). У некоторых гостей QR-код отсутствовал прямо в момент инспекции.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами Мэра Москвы, было установлено, что заведением Raw and go kitchen, расположенным по адресу Большой Патриарший переулок 12 стр. 1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной поверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители у которых отсутствовали QR-коды» — заявил Поплавский.

Не соблюдал запрет и ресторан Мята Lounge на Ленинградском шоссе, о чем также сообщил инспектор ОАТИ. При этом у заведения с этим названием ранее уже были проблемы в Якутии. Там санитарные службы временно закрыли центр паровых коктейлей. Дело в том, что заведение нарушало требования санитарного законодательства и не проводило профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом.

«01 июля 2021 г. по результатам рассмотрения административного дела, деятельность центра паровых коктейлей «Мята Lounge“(ООО «ВИК ДОК») временно приостановлена на 60 суток до устранения всех нарушений», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике Якутия.

Ранее в социальных сетях распространили список кафе и ресторанов Москвы, которые не проверяют у посетителей QR-коды, несмотря на ковидные ограничения. Так сотрудник ресторан-бара «Шу-шу» подчеркнул, что их заведение радо всем клиентам.

«Наш ресторан всегда рад видеть вас в гостях, независимо от того, сделали вы вакцину или нет, мы строили наш бизнес для того, чтобы дарить вам позитив, удивлять лучшими грузинскими блюдами, и для того, чтобы у вас всегда было место, где можно отдохнуть душой и сердцем в окружении родных и близких вам людей!» — пояснили в Instagram «Шу-шу».

С 28 июня попасть в кафе или ресторан Москвы можно только по QR-кодам. Получить их могут вакцинированные от коронавируса люди или же те, кто переболел СОVID-19, но не позже, чем шесть месяцев назад. Пропуском также считается отрицательный результат ПЦР-теста, который действует в течение трех дней.