Ради популярности готовы на все. Гонщики снимали на видео нарушения ПДД

После аварии с участием Эдварда Била на хвастовство опасной ездой в соцсетях стали чаще обращать внимание. Такие случаи были и раньше, но всегда заканчивались встречей с полицией.

Москвича, который хвастался в соцсетях ездой по встречной полосе, лишили водительских прав. Его вычислили сотрудники полиции во время мониторинга социальной сети. Там они нашли видео, на котором мужчина на иномарке нарушал ПДД и тем самым создавал угрозу для других транспортных средств.

Правоохранительные органы выяснили, что это нарушение произошло в районе Осташковской улицы на северо-востоке города. После публикации видеоролика лихача остановили и составили на него восемь административных протоколов. Среди них был и протокол о проезде на красный свет.

Ранее блогер Эдвард Бил нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, чем вызвал крупную аварию. В результате ДТП пострадала Мария Артемова, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина пробыла несколько дней в коме, а после ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Нарушение правил ради лайков

Ради популярности в соцсетях люди готовы нарушать правила дорожного движения и создавать опасные ситуации на дороге. Зачастую это не сходит им с рук.

В 2017 году водитель из Ростова-на-Дону сель пьяный за руль и полчаса ездил по городу. Параллельно он снимал себя на камеру и вел прямой эфир в соцсетях.

Ростовчанин всю дорогу разговаривал со своим другом, а также нарушал ПДД — превышал скорость и совершал опасные маневры. Внимательные зрители стрима даже писали в комментариях, что водитель чуть не сбил пешеходов.

ГИБДД Ростовской области проводили проверку по этому случаю.

Любовью к опасной езде и соцсетям за рулем отличилась и «золотая молодежь» Москвы. В 2016 году четверо друзей среди которых был сын топ-менеджера Лукойла Руслан Шамсуаров устроили поездку по Москве на машине Mercedes Gelendwagen без номеров. Полицейские попытались их остановить, но машина не затормозила.

Один из друзей решил снять трансляцию погони в приложении Periscope. Молодые люди приобрели кратковременную популярность, а сама запись стала доказательством их вины.

На ней видно, как они нарушают правила дорожного движения и оскорбляют сотрудников правопорядка.

В итоге всех участникам этой поездки привлекли к административной ответственности, троим даже дали 15 суток.

Позднее против гонщиков возбудили уголовное дело, но несмотря на то, что Гагаринский суд Москвы посчитал доводы обвинения обоснованными, участники заезда отделались обязательными работами. А у самого Шамсуарова конфисковали ту самую машину.

Дурной пример московских «мажоров» оказался заразным. Через пару лет подобная ситуация повторилась и в Омске. Четверо парней ехали по трассе с большой скоростью, а вой полицейских сирен по всей видимости придавал гонщикам азарт. Участники заезда решили прославиться и начали вести прямую трансляцию.

На видео они не стеснялись в выражениях и строили планы побега от полицейских. Но позже молодые люди все же решили остановиться, и, как только рядом появилась машина ДПС, они прекратили трансляцию.

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД хотели изначально остановить молодых людей за выключенные фары. Но как позднее оказалось, нарушений было больше — в кресле водителя сидел несовершеннолетний парень без прав.