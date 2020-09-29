Нарушения, которые сложно вычислить. В чем проблема с идеей новых штрафов на дороге

МВД предлагает расширить список нарушений автомобилистов. В частности, включить в него езду на резине не по сезону, нештатные яркие лампочки или неисправности машины. Пока непонятно, кто и как будет искать дефекты. На дороге нельзя по закону. А в пунктах техобслуживания гаишники не работают.

В МВД разработали очередные поправки в правила дорожного движения, запрещающие эксплуатацию авто с рядом особенностей. Документ опубликован на портале правовой информации, сейчас он проходит стадию общественного обсуждения. Предложений в нем много, и если их примут, то владельцев транспорта с такими нарушениями будут наказывать 500-рублевым штрафом по части 1 статьи 12.5 КоАП, пишет «Коммерсантъ».

Резина не по погоде

Например, в ведомстве предложили узаконить наказание за езду на шипованной резине в теплое время года или летней — зимой. Кроме того, в МВД хотят запретить установку шипованной резины на одну ось. Регламентировать использование резины в зависимости от сезона правильно, убежден депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Хотя запрет на применение летней резины зимой уже существует.

«А вот зимнюю резину летом нормативные документы не запрещали. А зимняя резина летом разрушает дорожное покрытие. А некоторые на шипованной продолжают ездить, а шипы удлиняют тормозной путь. Это опасно, может стать причиной ДТП», — пояснил «360» парламентарий.

Но в российских регионах фактическая зима наступает в разное время. Поэтому, считает Лысаков, местные власти сами должны решать, когда водителям «переобуваться». Унифицировать такие сроки невозможно. Дополнительно нужно решить и другую проблему. Как быть, например, дальнобойщикам, которые ездят из региона в регион? Возить с собой кучу запасок не вариант. Но и это еще не все.

«Кто будет применять эти штрафы? На дороге проводить технический осмотр автомобилей закон запрещает. Раньше были специальные выездные мероприятия, когда техосмотр был государственным, инспектор проверял. А сейчас он коммерческий. <…> [Там водитель] просто не пройдет техосмотр и будет послан на станцию техобслуживания. Кто его будет там за это штрафовать?» — отметил Лысаков.

Яркие лампочки

Наказание хотят распространить на отключение очистителя фар для экономии омывайки и поломку автокорректора наклона света. Или установку в фары нештатных ксеноновых ламп, да и вообще любых источников освещения, не указанных в «эксплуатационной документации».

«Есть так называемый колхозный ксенон — народ его так называет. Когда на наши автомобили ставят китайские ксеноновые лампы. Свет яркий, но он светит вправо-влево и слепит встречный транспорт, это очень опасно. Санкции и сейчас [за это] есть. Но проблема в том, что надо идентифицировать, что это самодельный ксенон. А для этого опять же инспектор на дороге должен смотреть маркировку ламп», — заявил Лысаков.

Кроме того, для некоторых авто, чтобы выкрутить лампу, нужно полностью снимать блок фары. Это не так просто и быстро. Неясно, как установить, что ксенон нестандартный, если на лампе отсутствует маркировка. А это, по словам депутата, часто бывает с китайской продукцией.

То есть и эта норма в целом правильная, но реализовать ее крайне сложно. И норма тоже может оказаться «мертворожденной». Инспекторов на дороге, напомнил Лысаков, все меньше и меньше, остались одни камеры.

Технические неисправности

Основной блок предложений касается разного рода неисправностей авто. Штрафовать предлагают за деформацию или трещины элементов рулевого управления, коррозию деталей тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность, и прочие дефекты.

«Без коррозии мы в нашем климате обойтись не сможем, когда без всяких норм поливают химией дороги. И все это в смеси с парами воздуха, бензина, солярки дает такую адскую смесь, что коррозии не может не быть просто. А нарушает ли она целостность [тормозной системы], можно увидеть только при осмотре на стенде — не на улице», — заключил Лысаков.

Ведущий телеканала «Авто Плюс» Петр Баканов тоже не понимает, как инспекторы будут осматривать авто на дорогах, выискивая скрытые на первый взгляд дефекты.

«Мне эта ситуация напоминает 90-е, когда инспекторы тоже обладали широкими правами и придирались к чему угодно вплоть до недокомплекта аптечки. И в данном случае опять же вдруг инспектор ошибется и будет считать, что тут ржавый тормозной шланг, а на самом деле это не тормозной шланг?» — подчеркнул эксперт.

Трудно представить, что гаишник полезет под машину проверять целостность тормозных шлангов. К тому же вряд ли сотрудники ГИБДД обладают знаниями об устройстве всех современных видов транспорта.