Россиян планируют штрафовать из-за громкой музыки у соседей. Им грозит до трех тысяч рублей, если в новую версию КоАП внесут поправку, которая будет регулировать наказание за нарушение тишины и покоя.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предложил внести в новую версию КоАП Совет Федерации, который обратился в комиссию по разработке документа от имени регионов страны. Текст обращения оказался в распоряжении «Известий».

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Речь идет об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе — в ночное время с 23:00 до 7:00. Наказание за это будет варьироваться от одной до трех тысяч рублей.

Под нарушение попадают «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан». К ним относятся даже излишне громкое пение или прослушивание музыки. В документе отмечается, что ответственность не распространяется на те случаи, когда тишина и покой граждан были нарушены из-за шума с целью пресечения правонарушений, ликвидации ЧС, а также проведением официальных культурных и религиозных мероприятий.

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Сейчас административная ответственность за эти нарушения установлена лишь в ряде регионов страны. Кроме того, в некоторых существует наказание и за шум днем — где-то нарушать покой нельзя лишь в определенные часы, а где-то — в течение всего дня. Различаются также и понятия ночного времени — в Москве оно подразумевает период с 23:00 до 07:00, в Омске — с 22:00 до 08:00, а в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 7:00.

Что именно относится к шуму, который нарушает эту норму, также различается в зависимости от региона. В большинстве городов речь идет о криках, использовании музыкальных инструментов и аудиоустройств, а также строительных и ремонтных работах. Но в других регионах к стандартному списку могут добавлять и другие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге, Москве и Чеченской Республике нарушением считается использование пиротехники и длительное неотключение сигнализации автомобиля.

Однако наказания за эти нарушения сейчас практически нет — из всех 85 регионов, где действуют эти нормы, лишь в 25 из них полиция всегда реагирует на сообщения о нарушении тишины и покоя граждан — потому что регион заключил с правоохранителями соответствующие договоренности. К примеру, в Москве правонарушителю выпишут штраф на сумму от одной до двух тысяч рублей. А в Омской области нарушение тишины будет стоить от пятисот до трех тысяч рублей.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова уверена, что после внесения этого нарушения в КоАП ситуация изменится, и соблюдение тишины и покоя граждан будет одинаково оберегаться в каждом регионе России.