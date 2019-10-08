Народный праздник Иоанна Богослова: приметы и история

На Руси 9 октября отмечали день Иоанна (Ивана) Богослова — одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Народ ждал эту дату, чтобы узнать о погоде на зиму. О других традициях 9 октября — в материале «360».

Иоанн Богослов

Иоанн Богослов, согласно преданию, — младший брат апостола Иакова. Они были учениками Иисуса. Более того, братья считались одними из самых приближенных апостолов Христа.

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Вместе с апостолом Павлом они видели воскрешение дочери Иаира. Только эти три апостола стали свидетелями Преображения Иисуса на горе Фавор. После этого Иоанн вместе с Девой Марией плакал у подножия Креста, на котором распяли Иисуса.

Там же он услышал, как Христос назвал его сыном Богородицы. Именно поэтому Богослов после ухода Создателя заботился о Марии до момента ее Успения.

Богослов — единственный из всех апостолов дожил до 105 лет и умер своей смертью. Он автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения, а также трех посланий Нового Завета. Именно благодаря его вкладу в христианское вероучение его стали называть Богословом.

Другие названия праздника

День Ивана Богослова называли еще Богослов, Иван-путник или Шептун покровный. Дело в том, что в народе Богослова считали покровителем путников. Ему молились, у него просили совета и защиты, отправляясь в дальнюю дорогу. Это связано с тем, что он шел за Христом на Голгофу.

Также по народным приметам 9 октября — начало осеннего свадебного сезона. Однако основные гулянья начинались в Покров день (14 октября). Поэтому день Ивана Богослова (особенно в Белоруссии) называли Шептуном покровным.

Приметы на день Богослова

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В этот день, 9 октября, на Руси предсказывали наступление зимы. Если на Богослова выпадал первый снег, то зима должна была прийти на Михайлов день (21 ноября).

Считалось, что если при первом снеге на вишне опали все листья, то зима будет скорой. Предки также верили, что выпавший днем снег долго не продержится. Зимний же снег ложится обязательно ночью.

Если в Богослов шел дождь со снегом, то в январе трижды должна случиться оттепель. Если же 9 октября выдавалось солнечным и теплым, то следующий июнь обещал быть дождливым и холодным.

Традиции в день Богослова

Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября тонкую веревку — символ жизненного пути. Ее делали из соломы, моченной в семи водах. Такой веревкой предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».

Именины 9 октября

Именины 9 октября отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.