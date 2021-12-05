Как распознать и вылечить у ребенка СОVID-19 и ОРВИ. Народные средства могут быть опасны

В последнее время коронавирусом все чаще стали заражаться дети. При этом болезнь может пройти незаметно, а может существенно навредить здоровью ребенка и окружающих. Однако не стоит забывать и про другие вирусные заболевания, которыми часто болеют дети. «360» разобрался, как распознать заболевание вовремя и что делать, если это не обычная ОРВИ.

Как распознать ковид?

Педиатр и неонатолог Анна Левадная рассказала «360», что у детей симптомы ковида могут быть похожи на симптомы гриппа или ежегодных ОРВИ. При этом заболевание может протекать как бессимптомно, так и с тяжелыми проявлениями и последствиями.

Если это дети раннего возраста, то у них (при ковиде — прим. ред.), как правило, неспецифические симптомы — температура и озноб. По мере взросления детей мы видим более характерную для взрослых клиническую картину, в том числе температуру, кашель, боль в горле, насморк, слабость, заложенность носа, диарею, боль в мышцах Анна Левадная.

При этом не стоит ждать у ребенка потери обоняния и вкуса, которые считаются показателем ковида у взрослых. У детей до девяти лет эти симптомы встречают всего у 1% зараженных, а у ребят от 10 до 19 лет — в 10% случаев.

Чтобы вовремя выявить ковид у ребенка, нужно не игнорировать его симптомы. Из-за ситуации с эпидемической обстановкой в стране врачи рассматривают любые проявления температуры и других перечисленных симптомов как возможный случай коронавируса.

При первом подозрении на болезнь стоит обратиться к медикам — они смогут поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Однако важно помнить, что в последнее время начался сезонный всплеск заражения гриппом — плохое самочувствие ребенка может говорить о заражении этим вирусом.

Кашель при ОРВИ — лечить или нет?

Кашель является стандартным симптомом при ОРВИ, у детей он может не проходить долгое время. Остаточный кашель после выздоровления может сохраняться до четырех-пяти недель, отметила Левадная.

Она отметила, что нет специфической рекомендованной терапии для лечения такого кашля. При этом свою неэффективность доказали муколитики, отхаркивающие и средства растительного происхождения. Их не рекомендуют назначать в силу анатомических особенностей детей.

Кашель при ОРВИ — это самопроходящее состояние. Однако если кашель длится больше четырех-шести недель, то мы должны начать исключать другие причины кашля. А это уже делает врач во время осмотра Анна Левадная педиатр и неонатолог.

Лечение народными средствами

Большинство народных методов не доказали свою эффективность. Некоторые из них даже анализировали в клинических исследованиях — например, чеснок. Он не показал никакого влияния на снижение ОРВИ.

«Подышать над картошкой может быть опасно. Пары могут обжечь легкие ребенка и усилить выработку мокроты. Это может привести к еще более сильному кашлю», — отметила она.

Нет антибиотикам?

Левадная уточнила, что при нормальном течении ОРВИ не нужно вообще никакое лечение — это самопроходящее заболевание. Достаточно облегчать симптомы ребенка: давать ему жаропонижающее и промывать нос соляными растворами. Использовать более сильные медикаменты, тем более антибиотики, для лечения ОРВИ не надо. Особенно без назначения врача.

«Антибиотики должны быть назначены, когда есть доказанная бактериальная инфекция и установленный диагноз», — подчеркнула она.