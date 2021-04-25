Народ сделал Пашиняна премьером, а затем отвернулся. Карабах поставил его на место свергнутых им властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести в стране внеочередные выборы в парламент. Он начал политическую карьеру в 2006 году и стал премьером страны в 2018 году. Однако в конце прошлого года его рейтинг резко упал из-за перемирия по Нагорному Карабаху в пользу Азербайджана. После этого многие жители потребовали отставки Пашиняна, обвинив его в предательстве.

Из главы оппозиции в премьеры Армении

В конце 2015 года в Армении началась конституционная реформа по переходу республики к парламентской форме правления. Ее организовал действующий на тот момент президент Серж Саргсян, полномочия которого заканчивались в 2018 году. В результате в Армении отменили прямые выборы президента, его полномочия ограничили, а высшим органом исполнительной власти назначили правительство во главе с премьер-министром.

Оппозиция, которую возглавил Пашинян, выступала против изменения конституционного строя страны еще на стадии обсуждения поправок. Они утверждали, что так Саркисян и правящая Республиканская партия надеются продлить свое пребывание у власти.

31 марта 2018 года Никол Пашинян запустил акцию «Мой шаг», совершив вместе со сторонниками двухнедельное пешее путешествие по городам страны. Так он выразил протест возможному утверждению Саргсяна на пост премьер-министра. Несмотря на это, 17 апреля парламент назначил бывшего президента Армении премьер-министром.

В ответ на это Пашинян объявил о начале «бархатной революции». По всей стране начались митинги — в результате Саргсян выполнил требование людей и 23 апреля подал в отставку. Но у оппозиции появились новые требования: избрание главой правительства «кандидата от народа» Пашиняна, создание временного правительства и проведение в стране досрочных выборов в парламент.

Пашинян заявил, что в случае прихода к власти не станет делать «никаких резких геополитических реверсов и движений», а также подчеркнул, что не имеет «ни капли антироссийских настроений». Однако первый тур голосования стал для кандидата в премьеры провальным — он не набрал нужного числа голосов.

Тогда Пашинян призвал сторонников усилить оппозиционную активность: на улицы вышли сотни тысяч людей. Уже на следующий день республиканцы согласилась поддержать его кандидатуру «во избежание перехода протестов в неконтролируемую фазу». Он занял пост премьера 8 мая 2018 года.

Чтобы распустить Национальное собрание и организовать досрочные парламентские выборы, Пашинян подал в отставку 16 октября 2018 года. Он сохранил за собой статус исполняющего обязанности премьер-министра до выборов, которые состоялись 9 декабря. Там Пашинян победил с поддержкой 70,43% голосов избирателей и 14 января 2019 года вновь стал премьером Армении.

Карабах подорвал доверие

27 сентября 2020 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась. Началось очередное вооруженное столкновение. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, однако постоянно его нарушали. В результате договоренности удалось достигнуть 10 ноября, во время трехсторонней встречи в Москве.



Армения, Азербайджан и Россия приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним Ереван оставил Баку те территории, которые армия Азербайджана успела взять под контроль за время столкновения, а также вернул три района Нагорного Карабаха, которые армия Армении захватила в 1990-х годах.

В Армении многие восприняли это заявление как капитуляцию. Жители начали выходить на митинги против Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве. Протестующие пытались штурмовать здание Генпрокуратуры в Ереване, мешали работе метро, проводили митинги у Дома правительства, пытались захватить здание правительства, а также окружили резиденцию президента Армении.

Митинги против Пашиняна

Политический кризис усугубило выступление главы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Оника Гаспаряна и старших офицеров армии, которые потребовали отставки Пашиняна с поста премьера.

1 марта Пашинян собрал своих сторонников в центре Еревана. Он назвал Гаспаряна предателем и обвинил в сговоре с бывшим президентом Саргсяном. Премьер добавил, что так экс-лидер пытается вновь захватить власть. Пашинян провел шествие своих сторонников и уволил Гаспаряна, однако президент дважды отказался подписать указ.

Однако жители, которые были недовольны ситуацией по Карабаху, вдохновились поступком армии — параллельно с выступлением премьер-министра они провели митинг перед зданием парламента страны. Люди требовали, чтобы Пашинян немедленно покинул свой пост. Протестующие развернули палаточный лагерь, заявив, что разойдутся только после отставки премьера.

Протесты в стране продолжились — 7 апреля на улицы вышли женщины, которые требовали отставки Никола Пашиняна. 22 апреля оппозиционеры приковали себя наручниками к дверям здания правительства Армении, чтобы не пустить внутрь Пашиняна. За день до этого местные жители не пустили премьера в города Агарак и Мегри.

Армению ждут новые выборы

25 апреля Никол Пашинян завил, что подает в отставку с поста премьера Армении для проведения парламентских выборов. При этом до проведения выборов он продолжит исполнять обязанности премьера страны. Выборы запланированы на 20 июня.

Президент Армении Армен Саркисян уже принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. О том, что Пашинян оставит свой пост, премьер сообщил еще в марте. При этом оппозиция потребовала, чтобы премьер ушел в отставку насовсем, а не только для внеочередных выборов. Сейчас его поступок носит технический характер, и Пашинян уже делал такое после прихода к власти в 2018 году.

Отставка премьера нужна, чтобы запустить процесс внеочередных парламентских выборов. Вместе с ним в отставку подали и члены его кабинета. При этом Пашинян подчеркнул, что будет выступать кандидатом в руководители кабмина от партии «Гражданский договор».