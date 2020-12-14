«Народ на грани взрыва уже». Жители Германии высказались о введении жесткого локдауна в стране

В рождественские праздники собраться можно будет только в узком семейном кругу. По мнению жителей страны, таких мер можно было бы избежать, если бы власти вовремя отреагировали на вторую волну.

Александр Рар

город Берлин

У нас сейчас очень большая смертность. Она гораздо сильнее, чем во время первой волны, и правительство не знает как реагировать. Немецкие власти боятся, что на Рождество сети будут переполнены фотографиями и видео из больниц, где будет показана нехватка коек, умирающие люди и сотни больных. Они не хотят такого развития, а противодействовать этому трудно. Отсюда видимо и появился такой локдаун.

Правда сразу появляется вопрос. Неужели нельзя было в такой стране, как Германия, где есть финансовые возможности, людей лучше обезопасить изначально? Позаботится о стариках в домах престарелых, которые входят в основную группу риска?

Проблема еще в том, что бизнес опять закроется. Люди и так много потеряли во время первого локдауна. Многие надеялись, что смогут восстановить свои финансы благодаря зимним праздникам. А теперь этого уже не будет.

Я сейчас в Берлине вижу длиннейшие очереди перед магазинами. Люди злятся и торопятся купить все рождественские подарки, потому что потом уже возможности не будет.

Все понимают опасность болезни, но заболевает каждый пятый человек. Многие переживают ее бессимптомно, а СМИ обстановку только нагнетают и наводят панику на людей.

Еще вопрос морали встает: стоит ли ради безопасности людей старше 80 ограничивать всю страну? С точки зрения морали — естественно «да».

А потом еще получается, что Германия первая после России придумала вакцину, но почему-то в США она доступна уже сейчас, а в Германии из-за бюрократии ЕС пойдет в пользование только в январе.

Что до беспорядков и недовольства среди людей, то сейчас трудно что-то говорить. Пока беспорядков не будет, но если выяснится в январе, что локдаун продлят до марта или нечто подобное, то уже риск есть. Люди еще пока спокойны, потому что Германия деньги направо и налево раздает, но рано или поздно их не останется. И тогда уже могут подняться недовольства.

Источник фото: Pixabay

Грэгори Энгельс

город Оффенбах

С интернациональной точки зрения, я могу сказать, что даже если это будет самый жесткий локдаун для Германии — это все равно будет несравнимо с тем, что было в других странах. Например, как жесткий комендантский час во Франции или запрет отходить от дома дальше, чем на 150 метров в Израиле. Такого в Германии нет и пока не предвидится.

Я живу в городе, где уже ввели комендантский час. Запрещено выходить на улицу с 9 вечера до 5 утра. Исключения — это работа. То: что происходит локдаун по всей стране с закрытием магазинов и школ, то тут надо понимать, что прогулки в парках и подобные вещи то все еще остаются. С точки зрения немецких жителей, может показаться, что у нас принимаются жесткие шаги. А с точки зрения интернациональных, еще есть масса способов усложнить жизнь.

Честно говоря, политики проспали шанс нормальной реакции на волну заболеваний. Это нужно было делать, когда пошел экспоненциальный рост, хоть и на низком уровне, в августе. А они стали вводить ограничения только шесть недель назад, и это оказался коктейль совершенно несогласованных и противоречивых мер. Рост заболеваемости они может и снизили, но он все еще очень высокий. Да и смертность сильно возросла. В первую волну у нас было довольно мало смертей по сравнению с другими странами, а теперь ситуация значительно усугубилась.

В моем кругу знакомых народ скорее поддерживает локдаун. Говорят, что раньше надо было делать это. Ту же школу надо было закрывать еще месяц назад. Рестораны значит закрыли, потому что 20 людям сидеть в одном помещении и есть опасно. А 30 ученикам весь день в одном классе сидеть почему-то оказалось не опасно. Мое окружение не могло понять такую логику. Мол, не закрывают школы только, чтобы поддержать экономику. Получается они эту экономику ставили выше человеческих жизней.

А по поводу протестов и волнений скажу так — идиотов много есть. Волнения у нас громкие были, но массовыми их не назовешь. Там со всей Германии на автобусах в Берлин приехали десять тысяч человек и начали устраивать беспорядки. Это конечно выглядело красочно, но это десять тысяч на 80 миллионов. Население у нас в основном нормальное.

Вот во Франкфурте тоже была демонстрация в субботу. Там их было может 50-100 человек, а вокруг стояло еще 500 протестующих против них.

Есть идиоты, считающие, что короны вообще не существует. Ну, психи, но зато у нас демократия, и каждый может высказаться.

Источник фото: телеканал «360»

Вальдемар Гердт

город Берлин

Однозначно можно было избежать таких жестких мер, если бы были готовы нормально ко второй волне. От коронавируса в жесткой форме страдают около 15% от общей массы, остальные переживают его или бессимптомно или с минимальными осложнениями. Властям нужно защищать эти 15% и направлять все силы туда, а не рассаживать всех по домам, убивая остатки иммунитета, чтобы остальные потом тоже заболели.

Народ на грани взрыва уже. В своем окружении я не встретил ни одного человека, который встретил бы эти миры с пониманием. Все раздражены. Например, дети едут в набитом битком автобусе, но зато в классе их рассаживают порознь. В кабинете еще открывают окна и двери. Нелогичность всех этих принятых мер и неадекватность ситуации в целом раздражает.

А к возможным протестам правительство подготовилось. Недавно в силу вошел закон, позволяющий жестко подавлять такие вещи.