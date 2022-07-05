Наркоторговцы наняли киллера для убийства депутата в Сызрани. Он поучаствовал в инсценировке и поехал на работу

Силовики предотвратили в Сызрани покушение на депутата. Они инсценировали его убийство, чтобы поймать заказчиков преступления. Сам Сергей Иванов рассказал «360», что насолил наркоторговцам и насильникам — и они наняли киллера.

Убить депутата

По версии следствия, местный предприниматель решил устранить председателя комитета физической культуры и спорта Думы городского округа Сызрань Сергея Иванова. Убить его он предложил знакомому и пообещал за работу миллион рублей. Тот согласился.

Заказчик передал киллеру всю информацию о «клиенте»: адрес, распорядок дня, номер машины. В качестве залога он выплатил 700 тысяч рублей, выдал мобильный телефон и огнестрельное оружие, сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области.

В рамках проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый исполнитель убийства сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении. В настоящее время подозреваемый задержан

Третий отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело за организацию покушения на совершение убийства по найму.

Инсценировка покушения

Депутат предупредил, что дал подписку о неразглашении, так как идет следствие. Он не стал раскрывать деталей, но признал, что покушение связано с его работой.

«С моей профессиональной деятельностью. Я ведь еще возглавляю общественную организацию по борьбе с наркотиками, и так называемые преступные группы этого не одобряют. То, что мы за здоровый образ жизни и вообще не даем этим персонажам [спуску] <…> Они же все уголовники и криминальные личности», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Сергей Иванов рассказал, что силовики вместе с правоохранителями провели целую операцию, чтобы предотвратить убийство и схватить заказчика. Как такового покушения с использованием огнестрельного оружия не было. Произошла инсценировка, в результате которой задержали организаторов. Депутат абсолютно уверен, что знает их имена.

Борьба с наркотиками

Он не стал комментировать детали следствия, но признал, что в деле замешаны организаторы наркотрафика. Кроме того, они причастны к изнасилованиям и другим преступлениям.

Для меня не новость, кто это такие. Этого и следовало ожидать

Сейчас Сергей Иванов чувствует себя хорошо. Операция не напугала его и не сорвала планы.

«В воскресенье вечером воскрес и в понедельник поехал на работу. Со мной все в порядке, я не переживаю. Это не в первый раз и, наверное, не последний, чего мне бояться. Я делаю благое дело», — сказал он.

Машина под Тольятти

Детали инсценировки раскрыли журналисты. Сайт kp.ru сообщил, что новость об убийстве депутата пустили в местные Telegram-каналы 2 июля. Блогер Ксения Штефан заявила, что под Тольятти застрелили Сергея Иванова.

Информацию «подтвердил» источник. В дежурную часть якобы обратилась жена депутата — он два дня не ночевал дома, а его Toyota Land Cruiser Prado нашли в Ставропольском районе, у кафе-отеля «Ранчо». Ни тела, ни крови, ни гильз в нем не было.

Официально полиция не комментировала произошедшее. Местные жители начали выражать семье свои соболезнования, когда неожиданно 4 июля депутат вернулся и объявил, что жив и здоров.

Сайт «Волга Ньюс» сообщил, что киллер сам вышел на ФСБ. Он недавно вышел из тюрьмы.