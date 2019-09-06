Владимир Путин считает, что создание киберполиции в России излишне. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме. При этом на прямой линии президент обращал внимание на проблему наркоторговли в стране и поручил МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику, чтобы решить вопрос.

Еще в 2017 году вышел большой проект «Ленты.ру» и «Темы не мемы» о накроторговле в Рунете — «Очень темные дела». Все герои остались анонимными, но многое рассказали о том, как функционирует наркотрафик в российском сегменте интернета.

Уже тогда значительная часть наркоторговли перешла в интернет. Материал показал, что масштаб подпольного оборота наркотиков значительно серьезнее, чем можно было предположить.

Сегодня, по словам одного из авторов «Очень темных дел», главного редактора «Ленты.ру» Владимира Тодорова, в интернете находится около 70% всего российского наркотрафика.

В 2017 году основной площадкой подпольного оборота нелегальных товаров был RAMP, на котором можно было купить любое запрещенное в РФ наркотическое вещество.

Журналист рассказал «360», что популярность продажи наркотиков через интернет объясняется тем, что это самый простой, удобный и безопасный способ. Главная площадка для дилеров и наркопотребителей сегодня — Hydra.

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«У нее колоссальная аудитория, и она замечательно рекламируется двумя путями. Первый — это спам-рассылки, второй — это сарафанное радио, Telegram, трафареты на улицах», — сказал Владимир Тодоров.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев подтвердил «360», что львиная доля наркотрафика сегодня проходит именно через Сеть. «Сегодня в интернете открыт большой рынок, который вовлекает именно детей, молодежь. Система выстроена так, что все делается через онлайн-оплату, приходит точный адрес закладки, которая находится в самой удобной локации от точки заказа», — объяснил он.

Нам нужна киберполиция?

Полковник в отставке Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Макиенко рассказал «360», что в МВД давно существует подразделение для работы в интернете и других сферах, связанных с новыми технологиями. Именно на основе этого отдела есть смысл развивать будущую киберполицию.

«Интернет — это такая штука плохо контролируемая. Там постоянно ведется совершенствование путей, которыми можно это делать (рекламировать и продавать наркотики — прим. ред.)», — считает Макиенко.

Именно поэтому, по мнению Макиенко, в России необходимо готовить кадры и вырабатывать формы и методы работы в киберпространстве. А будет ли для этого создано отдельное ведомство — не принципиально.

С этим согласен и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. «Важно, чтобы правоохранительная система работала с новыми угрозами более профессионально, адресно и эффективно. Для этого нужно распространение элемента киберпротиводействия. В этом плане механизм киберполиции, я считаю, необходим», — сказал он.

Владимир Тодоров уверен, что создание спецподразделений для работы с интернетом ситуацию не изменит. Он отмечает, что в России объем наркоторговли слишком велик для того, чтобы все можно было решить созданием особой службы.

Мы всегда пытались контролировать крупные объемы [наркотиков], которые обычно проходят транзитом через страну или оседают в стране. При этом никто не делал ставку на борьбу непосредственно на улицах Владимир Тодоров.

«Здесь мы можем обратиться к популярной шутке о том, что ФСКН расшифровывалась как Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. У американцев есть УБН — управление по борьбе с наркотиками, а у нас служба по контролю за оборотом. Мне кажется, что в это название очень иронично зашита сама суть», — добавил Тодоров.

Почему Путин считает, что киберполиция не нужна?

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Султан Хамзаев считает, что президенту передали не всю информацию или как минимум неправильно подали идею создания киберполиции. «Здесь же не стоит задача развернуть дополнительные мощности по человеческим ресурсам. Это могут быть 100 оперативных сотрудников, которые будут заниматься ликвидацией такого рода контента. Нужны IT-специалисты, которые смогут выявлять данный контент и ликвидировать его, чтобы он не попадал по системе таргетирования к детям», — сказал он.

Владимир Тодоров же считает, что президент видит бесперспективность создания нового подразделения полиции, потому что «кладмэнов» арестовывают и обычные службы охраны порядка, а вычислить производителей и поставщиков слишком тяжело — они никогда друг с другом не встречаются и общаются исключительно бесконтактно.

«Я думаю, что президент, как выходец из силовых структур и плотно взаимодействующий с силовыми структурами человек, сам прекрасно понимает, что это будет большое расширение бюджета и не самый большой эффект», — заключил Тодоров.

У нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение Владимир Путин президент РФ.

Сам Владимир Путин отметил, что силовые структуры просто должны учитывать то, что преступники пользуются современными технологиями для рекламы и распространения нелегальных веществ.