Гибель российских детей в Таиланде связали с наркотиками. Все очень сложно, а полиции плевать

Полиция Таиланда до сих пор не поняла, в чем причина столкновения двух катеров на полном ходу у побережья Пхукета, в которой погибли дети из России. Может, она боится? Ведь у владельцев катеров свой «закрытый клуб» с собственными сложностями и правилами. Этот бизнес, возможно, погряз в наркотиках — и это может быть одной из причин, почему на днях столкнулись две лодки.

Столкновение двух катеров произошло 10 февраля у восточного побережья Пхукета. Обе лодки шли на полном ходу с группами туристов. На одной из них были туристы из России — около 35 человек. 22 гражданина пострадали, два ребенка погибли.

Тайские следователи пока не называют точных причин произошедшего, но полагают, что в аварии виноваты капитаны обоих судов. И в это можно поверить.

На ограничения всем плевать

«360» пообщался с Владимиром Вылегжаниным, который уже 20 лет живет в Таиланде и владеет компанией по организации морских прогулок. В момент произошедшего у побережья он сидел со знакомым и пил кофе на берегу. Он слышал, как столкнулись катера.

Вылегжанин рассказал, что лодками владеет крупная компания ALP, которая занимается организацией морских прогулок. Во вторник утром он перегонял собственный катер и увидел один из тех, что столкнулись в понедельник. Лодку оставили прямо в месте аварии, привязав ее к берегу. По этому маршруту проезжает большинство экскурсий, в том числе тех, которые устраивает Вылегжанин.

Собеседник «360" проанализировал местность и сказал, что на этом участке есть пространство для маневра — он широкий, видимость прекрасная и даже есть ограничители скорости.

В этом месте каждый раз происходят аварии, потому что тайские капитаны лихачат. Там висят знаки ограничения, но они их не соблюдают. Каждый год столкновения — либо вылетают на мель, либо друг друга бьют. Это место опасно, но оно опасно только в случае, если нарушать правила. Если медленно ходить, то нет проблем Владимир Вылегжанин.

Вылегжанин записал видео с места, чтобы доказать наличие знаков. Судя по ним, здесь можно ехать со скоростью пять узлов — это около девяти километров в час.

А что делает полиция?

Самый короткий ответ на этот вопрос — ничего. Правоохранители начали хоть что-то делать только после случая с гибелью 47 китайских туристов в 2018 году. И то, по словам Вылегжанина, до сих пор никто не патрулирует воду. Полиция лишь проверят документы на причалах.

Естественно, капитаны не соблюдают ограничения — их никто не контролирует. Это не единственная причина нарушений с их стороны.

«После гибели туристов полиция стала предпринимать меры, но они были очень странные. Они перед выходом в море стали проверять лодки. В море контроля нет, а на пирсе перед посадкой начали собирать данные. Бумажная суета на безопасность не влияла. Как капитаны отходили от пирса — никакого контроля не осуществлялось никогда. Сразу начинали лихачить, гонять как хотят», — сказал Вылегжанин.

Куда спешить?

Вылегжанин раскрыл всю подноготную бизнеса по организации морских прогулок в Таиланде. Он назвал две причины, почему капитаны судов плевать хотели на знаки и правила. Первая заключается в том, что они хотят максимально «зажечь» туристов. То есть поездка на катере должна быть быстрой и запоминающейся

Вторая — более серьезная, и из нее вытекает еще одна огромная проблема для всего бизнеса морских прогулок. Крупные туроператоры давят на организаторов морских экскурсий. Турфирмам важны только деньги, а то есть количество клиентов и более широкий охват туристических мест — больше островов и остановок.

Тайские капитаны вынуждены очень жестко соблюдать график, нужно успевать на все точки, иначе начинают жаловаться. Эти экскурсии стали недавно появляться, буквально два года. Тайцы, когда в таком режиме работают, особенно январь, работают без выходных. Чтобы выдерживать графики, они употребляют наркотики. Это не секрет для тех, кто живет и работает в море Владимир Вылегжанин.

В качестве доказательства Вылегжанин рассказал историю своего знакомого австралийца, чья лодка затонула при странных обстоятельствах. Когда это было, собеседник «360» не сказал.

Этот австралиец тоже устраивает прогулки на катерах. Однажды он заметил, как нанятый им капитан лежит в бессознательном состоянии в его лодке. Около моряка были наркотики.

Источник фото: телеканал «360»

Когда австралиец попытался привлечь к ответственности сотрудника, его судно затонуло при странных обстоятельствах.

Вылегжанин предположил, что столкновение 10 февраля могло произойти по вине наркотиков. Ведь на этом морском участке много места для маневра, да и скорость, хоть и большая, позволяла увернуться, но капитаны шли лоб в лоб.

Другие иностранцы, работающие в сфере Вылегжанина, боятся связываться с тайскими капитанами. У них свой «закрытый клуб», внутри которого свои правила. Если кто-то пытается на них повлиять, может случиться что угодно.