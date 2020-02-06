Похож на бетон и мощнее морфия в тысячи раз. В США появился опаснейший наркотик «серая смерть»

В США появился новый опасный наркотик, названный «серой смертью». Вещество, которое в тысячи раз сильнее морфия, убивает, даже если его случайно потрогать. Возможно ли такое? «360» спросил у наркологов и заодно узнал у них, как дела обстоят в России.

Полиция Луизианы предупредила о появлении нового наркотика под названием «серая смерть» — смеси сильнейших опиоидов, которая мощнее морфия в 10 тысяч раз.

Представленные на фото образцы они изъяли во время арестов в округе Сент-Мэри в районе озера Чарльз. По словам правоохранителей, наркотик появился и в других штатах. Основная опасность в том, что внешне вещество похоже на кусочки серого бетона. Наркотик легко всасывается при вдыхании или через кожу. Поэтому может убить, даже если его просто потрогать.

В составе «серой смерти» — убойная смесь героина, фентанила, транквилизатора для слонов карфентанила и синтетического U-47700, или, как его называют в США, «пинки», а также другие добавки. Ранее, пишет Newsweek, аналогичное предупреждение сделали в бюро расследований Джорджии (GBI), где из-за наркотика скончались десятки человек.

От «пинки» к «серой смерти»

Впервые о «серой смерти» заговорили в 2017 году. Наркотик находили в Иллинойсе, Огайо, Алабаме, Пенсильвании и Индиане. Тогда за один только месяц от передозировки скончались более 50 американцев, а полицейский, случайно тронувший наркотик, серьезно отравился. Некоторых людей он убивал с первой дозы.

«Его можно [Роскомнадзор]. Доза стоит всего 10 долларов. Низкая цена, считают правоохранители, — основная причина, по которой наркоманы переключаются на него с рецептурных обезболивающих и героина», — сообщал телеканал штата Индиана WDRВ.

Полицейские изъяли десятки партий и выяснили, что дополнительные ингредиенты смеси постоянно меняются. Поэтому точный состав наркотика неизвестен, как и то, что окрашивает его в серый цвет.

«Я понятия не имею, что делает его серым. Ничто само по себе не должно быть такого цвета», — рассказывала CNN судебный химик из криминалистической лаборатории бюро расследований Джорджии Денин Килкрис.

«Серая смерть» — гораздо более сильный аналог U-47700 («пинки»). В ноябре 2016 года американское Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) добавило его в список опаснейших наркотиков в «Законе о контролируемых веществах». После этого в США и появилась «серая смерть».

«Немного изменив молекулу фентанила, иностранные химики могут обойти законы США и экспортировать лекарства быстрее, чем DEA может их регулировать. Более того, некоторые из этих веществ намного сильнее самого фентанила», — поясняла Килкрис.

Врачи подсадили

Российские врачи слышали об этом препарате, рассказал «360» нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Самый сильный компонент «серой смерти» — фентанил. На американском черном рынке он заменил героин, когда были перебои с его поставками.

Весь мир знает, и ВОЗ знает, что в Америке эпидемия героиновой наркомании. Она длится не первый год, началась еще при Бараке Обаме. Факторов эпидемии несколько. Один из них — повальное назначение врачами опиоидных анальгетиков. У нас при таких же симптомах назначают ибупрофен, парацетамол и кетонал. А там — содержащий морфин промедол Марат Сараев врач-нарколог.

Подсевшие на наркотики из-за врачебных рецептов американцы подали иск на 200 миллиардов долларов фармкомпаниям, добавил Сараев. Ответчики иск признали. К примеру, Johnson & Johnson предстоит выплатить полмиллиарда долларов пострадавшим.

В России пока спокойно

Правда, нарколог не уверен, что можно получить смертельную передозировку, если потрогать препарат пальцем. По его сведениям, чтобы большая доза резко проникла в организм, «серая смерть» должна попасть в слизистую (носа, рта или глаза), а оттуда в кровь.

Но точной уверенности в этом нет, в научной литературе пока нет описания клинических случаев. Основная информация поступает из публикаций зарубежных СМИ разной степени достоверности.

«У нас такого не было, это точно. И то, что я говорил про фентанил. Все группы препаратов, которыми были отравления, люди попадали в больницы, были ввезены в Россию зарубежными наркоманами. Или людьми, которые побывали за границей и как-то нелегально привезли сюда содержащие фентанил вещества», — заключил медик.