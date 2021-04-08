Напуганное и уставшее от COVID человечество придумало новую теорию заговора. На смену китайцам и 5G пришли евреи

Напуганное неизвестностью и собственным бессилием перед обстоятельствами человечество издавна склонно искать виноватых там, где их не может быть по определению. Коронавирус не стал исключением. Сначала его упорно называли китайским, потом связали его появление с большим количеством вышек 5G в Ухане. Сейчас появились и другие конспирологические теории. В частности, о еврейском мировом заговоре.

По данным немецкого издания Der Tagesspiegel, новоявленные пророки утверждают, что под прикрытием коронавируса темные силы усиленно гнетут мир, чтобы создать «новый правопорядок». Ради порабощения человечества некие злодеи якобы запретили свободно передвигаться и настаивают на использовании электронных карт вместо наличных.

Эти бредовые идеи особенно популярны среди антисемитов, которые подозревают во всех грехах евреев и Израиль. Экстремисты даже считают, что работа израильских ученых над созданием вакцины является дополнительным доказательством того, что они же и создали вирус. Дескать, кому как не им найти от него и лекарство.

Сетевые эксремисты

Интернет буквально кишит антисемитсткими теориями заговора. Исследователи Тель-Авивского университета по антисемитизму в своем отчете заявили, что социальная изоляция сейчас спасает евреев от тех, кто хочет причинить им физический вред, но возникают большие опасения по поводу роста антисемитизма в постпандемическом мире.

В прошлом году примерно в 40 странах число случаев применения насилия в реальном мире в отношении еврее снизилось с 456 до 317 инцидентов. Однако в Сети наблюдается совершенно другая картина. Исследователи опасаются, что после отмены ограничений ненависть в отношении евреев может усилиться.

«Антиеврейская ненависть в интернете никогда не остается в Сети, мы должны быть готовы к тому, что антисемитские теории заговора могут привести к физическим нападениям на евреев после окончания карантина», — сказал ABC News Мойше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса.

Исследователи отметили тревожные тенденции по увеличению случаев применения насилия в США и Германии. На четверть выросло количество осквернения еврейских кладбищ, число разрушенных синагог увеличилось на 19%.

Основная антисемитская кампания развернулась в арабских социальных сетях, где евреев сравнивают с коронавирусом. Комментаторы не ограничиваются критикой политики Израиля, они призывают к разрушению еврейского государства. Позорная кампания развернулась под хэштегом #COVID48.

Крупные медиа-платформы, Twitter и Facebook, активно блокируют расистские публикации. Но эти меры не сократили их число, а только загнали их «в самые темные уголки Сети». Электронные экстремисты повадились устраивать zoom-бомбардировки, врываясь с антисемитскими лозунгами в видеконференции членов синагог, еврейских общинных центров и образовательных организаций.

Исторические предпосылки

Никак документально не подтвержденная теория еврейского заговора появилась в XVIII веке. Почти сразу ее определили как род идеологического сумасшествия, но она оказалась крайне живуча. Возможно потому, что ее носителями стали наиболее плохо образованные слои населения. Рациональные дискуссии с ними вести было бесполезно. Апологеты еврейского заговора всегда были уверены в том, что существует заговор сионистов, которые хотят захватить и поработить мир.

Обычно антисемиты ссылаются на подложный документ под названием «Протоколы сионских мудрецов». Он был впервые опубликован в 1903 году. Якобы в этом отчете, украденном на тайном собрании сионистов в Базеле, изложены планы по захвату мирового господства и разрушению христианства.

В том, что протокол является грубой фальсификацией давно нет никаких сомнений. Однако периодически его извлекают на свет и пытаются притянуть за уши к очередному политическому или общественно значимому событию.

В частности, после революции 1917 года появилась теория коммунистического заговора евреев. Ее приверженцы считали, что среди большевиков и теоретиков марксизма было подозрительно большое количество иудеев. Опять-таки, они якобы прикрывались идеями о всеобщем равенстве ради захвата власти над миром.

Впрочем, в попытке установить власть Сиона вместо гегемонии пролетариата в разное время подозревали коммунистов США и европейских стран.