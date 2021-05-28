Наполовину закрытое небо. Почему Россия отказала европейским самолетам

Россия не собирается закрывать свое небо от иностранных воздушных судов. Но перестройка в путях авиасообщения требует времени, поэтому некоторым бортам было отказано. Однако эксперты уверены, что не все так просто и открытое российское небо стало одним из элементов политики.

После посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска западные авиакомпании начали массово отказываться от полетов над Белоруссией. Теперь самолеты иностранных авиакомпаний, летящие в обход, должны согласовывать новые точки входа в воздушное пространство Российской Федерации.

Но пока новые трассы не согласованы, зарубежные воздушные суда не могут влететь в российское воздушное пространство. Рейсы в Москву уже отменили Austrian Airlines и Аir France. Австрийский борт должен был прилететь из Вены в Москву 27 мая, а французские — из Парижа 26 и 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что это связано исключительно с техническими моментами. По его словам, самолеты, облетающие Белоруссию, просятся на влет в разных точках. При трафике большого количества самолетов несогласованные эшелоны могут стать угрозой авиационной безопасности.

Все непросто

Несмотря на заверения Кремля, многие не до конца верят в то, что ситуация действительно экстраординарная и вызывает длительные технические заминки. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в разговоре с «360» отметил, что эти решения стоят ближе к политике.

«Все авиатрассы уже зарегистрированы и отмечены на всех картах. Все трассы вполне рабочие, они утверждены, никаких закрытий не было. И вход через какую-то другую точку в пространство Российской Федерации, по моему мнению, никакой проблемы не вызывает. Сомневаюсь, что нет радиолокационного перекрытия», — сказал пилот.

В том, что в данной ситуации не обошлось без политики, уверен и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Он пояснил «360», что, по его мнению, слова пресс-секретаря президента являются сигналом о том, как идут переговоры с Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии 28 мая прилетел в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Они планировали обсудить экономические вопросы. Также Россия ожидает от Александра Лукашенко детального рассказа о ситуации с самолетом и задержанной россиянке Софии Сапеге.

«Если бы эти переговоры сейчас шли хорошо, Песков бы сказал: „Блокада Белоруссии из-за того, что они задержали одного террориста, является ошибкой Евросоюза. Так делать нельзя. Мы ограничим количество рейсов, которые пропускам через Балтику и через юг“. Но, похоже, есть какие-то серьезные трудности», — отметил Василий Колташов.

Эксперт предположил, что ситуация еще может кардинально измениться. Однако пока, по его мнению, переговоры идут непросто — либо интеграции быть, либо интеграции не быть. Игра идет очень сложная и серьезная — и последствия ее могут быть весьма значительными.

Трафик не поможет

Василий Колташов отметил, что при увеличении авиатрафика определенные выгоды будут лишь относительно 2020 года. То есть только в сравнении с пандемическим периодом, потому что все авиационные перелеты «упали» и остаются в таком состоянии ныне. Так что увеличение трафика не выведет нашу авиацию из определенного кризиса.

«А вот развитие внутреннего сообщения поможет. Вот прозвучало предложение Лукашенко пустить „Белавиа“ на внутренние сообщения. Но при этом он не желает, например, до сих пор признавать Крым. И, соответственно, „Белавиа“ на Крым через Россию не направляет. Так что ситуация очень и очень непростая», — сказал эксперт.

По словам Колташова, закрытое небо не станет для России катастрофой. Когда все закончится с пандемией, Евросоюз получит меньше российских туристов и, соответственно, меньше приедет иностранцев к нам — билеты стали бы дороже. Многие конференции перешли бы снова в формат видеоконференций. А для полетов остались бы только балтийская и средиземноморско-черноморская трассы.