Анализ ДНК, проведенный французскими экспертами подтвердил, что найденный при раскопках в Смоленске скелет принадлежал генералу армии Шарлю-Этьену Гюдену, погибшему в 1812 году при штурме города.

В Смоленске найдены останки генерала армии Наполеона. Выводы археологов подтвердит анализ ДНК Подробнее

Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе, сообщило издание Le Parisien. Во Францию часть останков привез бывший член Национального фронта, экс-легионер и историк Пьер Малиновский.

Он также участвовал в археологических раскопках под патронажем франко-российского форума «Трианонский диалог». Он вернулся в Париж с зубами и фрагментом бедренной кости.

В принципе, у археологов почти не было сомнений в том, что скелет принадлежал Гюдену. Известно, что генералу пушечным ядром оторвало ногу. Найденный остов также был лишен левой ноги ниже колена. Тем не менее, для полной ясности требовался анализ ДНК. Эксперты сообщили, что несмотря на прошедшее время, кости были в прекрасной сохранности и с проведением анализа проблем не возникло. Они признали, что археологам повезло обнаружить останки в таком состоянии.

ДНК генерала Гюдена сравнили с образцами тканей его матери и брата, чьи тела были эксгумированы ради такого случая.

Проживающий во Франции прямой потомок генерала Альберик д’Орлеан заявил, что хочет добиться торжественной церемонии погребения в Доме Инвалидов в Париже.

«Человек, участвовавший в битве при Ауэрштадте с прусскими восками, заслуживает этой чести», — заявил он.

Альберик д’Орлеан уже обратился с письменной просьбой к французским властям. В Доме Инвалидов находятся музей, некрополь военных и гробница Наполеона.

Портрет генерала Гюдена де ля Саблоньера. Художник Жорж Руже. Источник фото: wikipedia

Как сообщила ТАСС вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова, прямой потомок Гюдена выразил надежду, что захоронение его знаменитого предка придаст российско-французским отношениям новый импульс.

«Альберик также рассказал, что несмотря на то, что в той войне Россия и Франция были противниками, а его предок был среди тех, кто пришел в Россию с войной, он считает, что наши страны должны быть союзниками. Жена Альберика — русская, его дети говорят на русском языке», — добавила Катасонова.