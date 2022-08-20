Наплевать на историческую память. Львов возведет мемориальный комплекс героев Украины из-за ненависти к России

Власти Львова захотели перезахоронить останки советских воинов с «Марсова поля», не озвучив новое место для захоронения. Зато уже известно, что собираются создать вместо памятника скорби — там появится мемориальный комплекс героев Украины. На территории Львова всегда ненавидели тех, с кем когда-то были в одной стране.

Перезахоронение и новый мемориал

Решение о перезахоронении останков военнослужащих советской армии и лиц, погибших в период Второй мировой войны, с «Марсова поля» принял Исполнительный комитет Львовского городского совета.

Источник фото: РИА «Новости»

«На этом месте обустроят мемориальный комплекс героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины», — сообщил Львовский горсовет, решение которого процитировало РИА «Новости».

Новый мемориал будет состоять из воинских захоронений украинцев, парка-сквера памяти и мемориальной площади.

Порядок и процедуру получения соответствующих разрешений от госорганов власти уже определили, как и «месяц для перезахоронения советских военнослужащих».

Историческая ненависть

Львов — это территория, где ненавидели всех, с кем когда-то были в одной стране, отметил в беседе с «360» политолог и публицист Армен Гаспарян. Им наплевать на историческую память.

Они были в составе Австро-Венгрии — ненавидели австрияков; были в составе «Акта злуки» — ненавидели тех, кто был на другом берегу Днепра; были в составе Речи Посполитой — и ненавидели поляков, и убивали их, кстати; были в составе Советского Союза — и ненавидели москалей Армен Гаспарян политолог и публицист.

И разговоры о том, что у нас общая история, им «как рыбе зонтик», отметил собеседник «360».

По мнению политолога, есть вопрос и к российской стороне. Впервые тема о перезахоронении останков советских солдат с «Марсового поля» возникла в 2008 году. В прошлом году во Львове снесли орден Великой Отечественной войны с самого монумента.

Источник фото: РИА «Новости»

«Они это (перезахоронят останки советских воинов — прим. ред.) сделают. Можете не сомневаться», — выразил уверенность Гаспарян.

Публицист напомнил, что в городе уже снесли мемориалы, которые устанавливали в честь русских. Все предстоящие работы на «Марсовом поле» будут не под покровом ночи, а «при свете дня».

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