Пытки стариков ради наживы. Нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша» закончилось убийством

Грабители ворвались к бывшему директору «Ростсельмаша» под Ростовом-на-Дону. Они избили 83-летнего Юрия Пескова и убили его 80-летнюю сестру. Теперь бывший советский министр и человек, который в своем преклонном возрасте много делал для соседей, потерял память.

Ограбление — предварительная версия нападения на дом Юрия Пескова в селе Новомаргаритовское, сказали в Следственном комитете по Ростовской области. По данным Telegram-канала Baza, накануне Песков говорил знакомым, что собирается снять со счета крупную сумму. Денег в доме не нашли.

Все произошло 19 июля, а полицию о происходящем уведомил сосед. Он забеспокоился, когда Песков не пришел на встречу, о которой они договаривались. Мужчина пошел домой к Пескову, чтобы проверить, все ли в порядке. Дверь никто не открыл. Обойдя вокруг дома по улице, он обнаружил тело женщины, а неподалеку и самого хозяина.

Женщина — сестра Пескова, которая в результате нападения погибла, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Пескова доставили в больницу. Он находится в реанимации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации Маргаритовского сельского поселения. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, но у него черепно-мозговая травма средней тяжести.

По факту убийства завели уголовное дело. Материалы составлены и по статье о разбое. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации Telegram-канала Baza, во время нападения Пескова и его сестру якобы пытали. У обоих следы ожогов и побоев. У женщины был кляп во рту, перемотанный скотчем, сообщил сайт РЕН ТВ, а погибла она от сильного удара по голове.

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что после нападения Песков потерял память.

А ведь для своих соседей экс-директор завода сделал очень много. Местные жители сказали Telegram-каналу Life Shot, что благодаря ему село Новомаргаритовское обрело новую жизнь: появился газ, обновился детский сад, построены больница и церковь.

Песков руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год. С его именем связано становление и развитие отечественного комбайностроения. Именно при Пескове были заложены основы промышленного сельхозпроизводства в нашей стране. В начале 80-х он занимал пост министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, одновременно оставаясь директором «Ростсельмаша». У него есть звание Героя социалистического труда. Также Песков награжден орденами и различными премиями. Как передает сайт «Газета.ru», он является первым почетным гражданином Ростовской области.