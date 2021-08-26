Нападение на беззащитную женщину во время треш-стрима возмутило даже донатеров. Когда в России их запретят

В Москве треш-стримеры поиздевались над прохожей, а после брызнули женщине в лицо перцовым газом. Расплата пришла быстро — любителей жестких розыгрышей арестовали. Это не первая криминальная история с треш-стримерами в главных ролях. Но их донатеры-спонсоры продолжают уходить от ответа.

Треш-стримеры напали на женщину в Измайловском парке. Поначалу любители жестких розыгрышей предлагали своей жертве лечь голой на рельсы или провести в их компании пару часов за вознаграждение. Затем один из стримеров под одобрительные крики друзей распылил в лицо женщине весь перцовый баллончик. Женщине удалось убежать, ее проводили громким смехом.

Свою выходку стримеры транслировали в прямом эфире. На удивление, публика их не поддержала. Многие предлагали встретиться, хотя бы на том самом месте в Измайловском парке, и повторить приставания с ними, более физически подготовленными. А некоторые откровенно заявили, что сообщат в прокуратуру. После этого ролик был удален.

Однако правосудие иногда работает очень оперативно. Всю компанию, участвовавшую в нападении, задержала полиция, нагрянув в квартиру на востоке Москвы. Любителей приставать к прохожим задержали и увезли в отделение МВД. Ироничен тот факт, что во время появления полицейских ютуберы вели очередной стрим.

Взрослые дяди в Youtube

Точных биографических данных о главных «героях» — Игоре Малихове по кличке Репейник и Евгении Дмитерко по прозвищу Маэстро — довольно мало. Оба они — авторы собственных каналов на Youtube и страниц в соцсетях. На видео регулярно оскорбляют знакомых и незнакомых, делают им различные предложения: «А можно я вам яйцо об голову разобью? Мне три тысячи заплатят, пятьсот рублей вам заплачу!»

Ненормативная лексика, скабрезности и «туалетный юмор» в ассортименте. Но противнее всего то, что занимаются этим не прыщавые подростки, а вполне уже взрослые дядьки — тому же Евгению Дмитерко (Маэстро) уже 40 лет, он стремительно лысеет и, если верить «Ножу», до сих пор проживает с мамой Леонорой Дмитерко, награжденной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

Судя по видеоролику из парка, именно Маэстро орудовал перцовым баллончиком. Не стоит спрашивать, как ему бы понравилось, поступи так какие-то хулиганы с его мамой-скрипачкой. Любящий сын нередко оскорбляет родительницу во время стримов. Да, она знает, чем занимается ее творческий мальчик, и считает, что это творчество.

Уж кому, как ни музыканту, знать, что творчество — это процесс созидания. Исполнять же, мягко говоря, странные требования подписчиков за донат — или попросту за подачку — уже немного другое, хоть и очень древнее ремесло. Малихов (Репейник) занимается тем же, как, впрочем, и большинство треш-стримеров.

Опасная профессия

Несколько дней назад в Ярославле на стримера напали в прямом эфире. Парень имел глупость во время трансляции назвать свою знакомую дурой. Женщина не стерпела. После пылкой перебранки с криками и нецензурной бранью дама схватила нож и ударила приятеля. После она заставила встать стримера на колени. Продолжение видео парень записал уже в больнице.

Блогер Mellstroy оказался в зале суда. Во время стрима он схватил за шею незнакомую девушку и не меньше шести раз ударил ее лицом о стол. После он отшвырнул ее на пол. Хотя парню грозило до двух лет тюрьмы, он был наказан лишь шестью месяцами исправительных работ.

К треш-стримеру Reeflay суд был не так благосклонен, хотя и далеко не так строг, как хотел прокурор. Во время эфира зрители потребовали, чтобы стример брызнул в лицо девушке из перцового баллончика, а когда она начала кричать от боли, выгнал из дома на мороз. Девушка скончалась. Блогер был осужден на шесть лет колонии строгого режима.

В марте этого года треш-стримеры за донаты от подписчиков изнасиловали многодетную мать из Ярославля. А квартиру женщины молодые люди буквально разгромили: «гости» били посуду, цветочные горшки, ломали унитаз и холодильник, снесли межкомнатную дверь. В передышках между бесчинствами у зрителей спрашивали, перевели ли они деньги. Причем просили не более 30 рублей с человека.

Закон на подходе

Этому беспределу альтернатива одна — закон. В середине лета была завершена работа над законопроектом о запрете треш-стримов в России. Документ передан на отзыв в правительство. Если повезет, то закон примут в ходе весенней сессии, до летних отпусков парламентариев.

В финальной версии законопроекта предусмотрен административный штраф до 600 тысяч рублей для тех стримеров, которые не нарушили уголовное законодательство. К сожалению, для зрителей, а главное, спонсоров бесчинств треш-стримеров никакой меры ответственности обозначено не было.

А жаль. Соучастники не должны уходить от ответа. Не так уж сложно вычислить людей, которые кидали медяки в шапку, тыкая пальцем в жертву и придумывая очередные издевательства. Как говорится, спрос рождает предложение. Стоит обрубить спрос, отсоединить стримеров от возможности получать деньги за издевательства, и они узнают, где находится ближайший центр занятости.