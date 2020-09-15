Отношения Наоми Кэмпбелл с российским миллиардером закончились судом. Они делят вещи

Еще в феврале Кэмпбелл потребовала Доронина вернуть ее вещи, оставшиеся на территории миллиардера. По словам знакомого со звездой источника издания, модель не первый раз просила об этом.

«Она просила об этом много лет назад, но в последнее время они не разговаривали. А потом он пошел и сделал это (подал на модель в суд — прим. „360“)», — заявил источник.

Действительно, своим иском Наоми на несколько месяцев опередила россиянина. Мужчина не так давно решил через суд взыскать долги с бывшей возлюбленной. При этом, по словам представителя миллиардера Пола Оконнора, бизнесмен хотел разобраться со всем лично с моделью, но все его старания не принесли никаких плодов.

«К сожалению, несмотря на все усилия нашего клиента, это оказалось невозможным и поиск решения через правовую систему — единственный оставшийся вариант», — заявил представитель.

Ранее стало известно, что миллиардер обвиняет Кэмпбелл в удержании его имущества на сумму более трех миллионов долларов. Предприниматель добавил, что Наоми также отказывается возвращать деньги, которые мужчина ей одолжил. При этом сумма долга не уточняется.

«Дело не только в деньгах — для них это игра. Все дело в любви к власти», — пояснил журналистам друг пары.

Источник добавил, что Кэмпбелл, которая сейчас находится в Европе, вовсе не в ярости из-за действий своего бывшего кавалера: «На самом деле все наоборот».

Пара познакомилась на Каннском кинофестивале. Тогда влюбленные не жалели друг для друга никаких денег.

«Вечеринка, которую она (Наоми — прим. „360“) устроила в честь его 50-летия, была просто невероятной», — сказал приятель пары.

Модель организовала Доронину роскошную трехдневную вечеринку в Индии в 2012 году. Звезда пригласила с собой таких гостей, как Деми Мур и Кейт Мосс. Сама Дайана Росс прилетела на частном самолете, чтобы выступить на мероприятии.

Россиянин, в свою очередь, также не жалел средств для возлюбленной. Он построил для Кэмпбелл футуристическое любовное гнездышко стоимостью несколько миллионов долларов в Барвихе. Это единственный дом, над которым работала самая знаменитая женщина-архитектор Заха Хадид. В прошлом году здание выставили на продажу за 100 миллионов долларов.

Роман с шикарными ухаживаниями продлился пять лет. Близкие к паре источники тогда сообщили, что Доронин и Кэмпбелл были на грани разрыва. После этого фотографы заметили россиянина в компании китайской модели Луо Зилин на Ибице. По словам знакомых экс-любовников, это и стало точкой в отношениях.