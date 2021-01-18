Налоговых должников хотят наказывать сильнее. В разработке и «прибыльные» изменения закона

К неуплате налогов в России будут относиться строже. Следователи предложили ужесточить уголовную ответственность за подобные преступления. Пока эта идея только в разработке, почитайте, какие реальные изменения в налоговых правилах произойдут в ближайшем будущем или уже действуют.

Налоговая ответственность

От лица всего Следственного комитета говорила зампредседателя ведомства, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. По ее словам, СК призывает ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за неуплату налогов.

«Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений всего два года», — сказала Леоненко.

То есть даже при сумме ущерба более 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель со временем может вовсе избежать ответственности.

В качестве примера Леоненко привела уголовное дело от 2015 года в Усть-Илимске. Тогда в неуплате налогов на сумму 125,6 миллиона рублей обвинялся индивидуальный предприниматель, но судопроизводство пришлось прекратить, так как истек срок давности преступления.

Леоненко подчеркнула, что по существующим правилам ФНС направляет материалы следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. В Следственном комитете считают, что это слишком большой срок, потому что злоумышленники за это время могут уничтожить все документы и вывести имущество.

Юрист Максим Суров в беседе с «360» заявил, что идея СК — пыль в глаза. Специалист отметил, что не понимает, на кого направлена инициатива. Ведь у простого россиянина нет такого дохода, чтобы неуплата налогов составляла, например, больше 10 миллионов рублей.

Думаю, это не среднестатистический гражданин, у которого налоги по 10-15 миллионов. Это состоятельный гражданин, у которого есть и предприятия, есть и загородная недвижимость, и недвижимость в Европе. Это пыль в глаза пускают, что давайте ужесточим уголовную ответственность Максим Суров.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Куденко

Новые правила в налогах

Прогрессивный налог

В 2021 году в силу вступают многочисленные поправки в Налоговый кодекс. Например, с 1 января начала действовать повышенная ставка налога на доходы физлиц в размере 15% для россиян с доходами от пяти миллионов рублей в год (это 416,7 тысячи рублей в месяц).

В стране в течение 20 лет действовала единая ставка подоходного налога в размере 13%.

Социальный вычет

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, связанные с предоставлением россиянам социального налогового вычета в рамках физкультурно-оздоровительных услуг. То есть организации вернут часть денег клиентам, например спортзалов. Вычет предоставляется в размере фактических расходов на эти услуги, но не более 120 тысяч рублей.

Вычет не применяется, если расходы связаны с посещением спортивных мероприятий. Чуть позже появится список физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении которых будет применяться социальный пакет.

НДС при банкротстве

С 2021 года изменится порядок применения НДС при банкротстве организаций. Сейчас имущество компаний, признанных банкротами, не признается объектом обложения НДС. Поправки изменят эту норму и установят операции, которые не попадают под НДС: это реализация товаров, работ, услуг и имущественных прав банкротов.

Вычет при покупке квартиры в ипотеку

В 2021 году будет проще получить налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку. Чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет, покупатель должен заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Система сама обработает информацию. В результате сроки проверки данных заявителя и выплаты денежных средств на счет сократятся.

Сейчас имущественный вычет возвращается в течение трех месяцев.

Микрофинансовые организации

С 1 октября 2021 года микрофинансовые организации будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Ранее это не казалось займов меньше 50 тысяч рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

Возврат денег

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать налоги, которые заплатили несовершеннолетние предприниматели. Возвращенные средства можно потратить, например, на оплату обучения.

Письмо Кудж отправил руководителю ФНС Даниилу Егорову, но ответ пока не пришел. По статистике ФНС, в России более 16 тысяч подростков зарегистрировались как самозанятые с июня 2020 по январь 2021 года.

Арктическая зона

Правительство ввело особую экономическую зону — Арктическую. Она включила территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов. Также в нее вошли части территорий республик Карелия, Коми, Саха, Красноярского края и Архангельской области. Любая компания, зарегистрированная в Арктике и готовая заключить инвестиционное соглашение, получает статус резидента.

Резиденты могут платить налог на прибыль по ставке, которую установит регион. В федеральный бюджет ничего платить не нужно. Это касается только компаний, которые не добывают полезные ископаемые, не производят сжиженный газ и не перерабатывают углеводородное сырье в продукты нефтехимии.