За высокие доходы и вклады придется платить. Как изменятся налоги в России

Минфин предложил пересмотреть налогообложение, чтобы покрыть потери российского бюджета из-за пандемии и падения цен на нефть. По итогам 2020 года дефицит бюджета составит 4,4% ВВП. Кому стоит опасаться за свои доходы, разобрался «360».

16 сентября правительство приняло проект бюджета на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году дефицит бюджета составит 2,4% ВВП, а в последующие два года эта цифра сократится до 1%.

Для возмещения потерь Минфин предложил использовать программу мобилизации доходов. Кроме пересмотра льгот, налогов для нефтегазового сектора и увеличения акцизов на табачную продукцию, в нее включили повышение НДФЛ до 15% на часть дохода, превышающую пять миллионов рублей, а также введение подоходного налога на проценты с депозитных счетов и вложений в облигации.

Проценты обложат налогом

Внести изменения в налоговое законодательство предложил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам в марте. В частности, речь шла о введении НДФЛ 13% на доходы с депозитных счетов и ценных бумаг, превышающих один миллион рублей.

В июне это предложение одобрила Госдума. Из-под действия закона вывели счета с доходностью менее 1% годовых и эскроу-счета, предназначенные для сделок с недвижимостью. Начисление нового налога начнется с 2021 года, а платить его придется только в 2022 году.

Для расчета налога за основу взяли ключевую ставку Центробанка, действующую с 1 января. В начале года она составляла 6,25%. Таким образом, полученный владельцем депозита доход в 62,5 тысячи рублей под действие налога не попадет. Но со всего, что получено сверх этой суммы, нужно заплатить 13%.

С учетом того, что Центральный банк в течение года снижал ключевую ставку и сейчас она достигла исторического минимума в 4,25%, не исключено, что в следующий налоговый период Россия войдет с этим же показателем. Это означает, что владельцы счетов с миллионом рублей заплатят 13% налога с дохода, превышающего 42,5 тысячи рублей.

Если счет валютный, то полученный доход переведут в рубли по официальному курсу Центробанка на день начисления. В Минфине пообещали, что 13% налога увеличивать не будут.

Богатые пополнят бюджет

Россияне, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей, со следующего года начнут платить 15% налога. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что такую поправку в Налоговый кодекс правительство одобрило в минувшую среду, 16 сентября. Этот законопроект вместе с другими документами-спутниками внесут в одном пакете с проектом бюджета на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадает под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан», — заявил министр.

Силуанов отметил, что бюджет за счет этого налога получит более 60 миллиардов рублей. Деньги направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Еще один налог в 15% с 2021 года начнут взимать с дивидендов и процентов, которые выводят из России в пользу нерезидентов. Соответствующие поправки Россия уже внесла в соглашения с Кипром и Мальтой.