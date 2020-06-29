Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля смогут вводить все регионы России. Об этом во время своего последнего обращения к гражданам заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что изначально этот режим вводился в качестве эксперимента, который оказался удачным.

Кто такие самозанятые?

Правовой статус самозанятых определили летом 2018 года. К ним отнесли граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.

Сюда могут ходить репетиторы, няни, портные — все те, кто оказывает услуги на нерегулярной основе или продает товары в мелкой рознице. В 2017 году таких людей в стране было около 15 миллионов, но больше половины оставались в теневом секторе экономики. Остальные начинали платить налоги только после проверок ФНС. Именно для легализации таких людей придумали режим самозанятых.

Для получения статуса самозанятого годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Также у такого человека нет работодателя или штата наемных сотрудников.

Налоговые ставки разнятся в зависимости от того, кому самозанятый оказывает услугу. Если клиентом стали физические лица — то налог составляет 4%. Если индивидуальные предприниматели или юридические лица — 6%. Для сравнения: индивидуальные предприниматели должны платить 13% от своих доходов. Кроме того, они платят взносы в фонды медицинского и социального страхования, а также в Пенсионный фонд. Для самозанятых эти взносы добровольные.

Подавать декларацию лично в налоговую не нужно. Регистрация в качестве самозанятого и вся отчетность идет через мобильное приложение «Мой налог». Все отчисления проводятся не позднее 25 числа каждого месяца.

Пользователи самостоятельно вносят в базу все транзакции, которые они осуществили в рамках своей деятельности: указывают чек, сумму и статус налогоплательщика. Это важно для последующего расчета налогообложения.

Удачный эксперимент

Московская область вошла в четверку пилотных регионов, где начали регистрировать самозанятых, наряду с Москвой, Республикой Татарстан и Калужской областью.

В 2019 году в Подмосковье в качестве самозанятых зарегистрировались 67 тысяч человек. За счет их налогов бюджет региона пополнился на 112 миллионов рублей. Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова отмечала, что каждую неделю количество самозанятых увеличивается на две тысячи человек.



По данным на март 2020 года, количество самозанятых в Московской области выросло до 79 тысяч человек. При этом со стороны властей региона есть существенная поддержка малых предпринимателей.

«Для самозанятых важна помощь в поиске клиентов. Если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения, земельного участка или в вопросе подключения к коммуникациям. Также можно получить субсидии», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.



По итогам первого года федеральные власти признали эксперимент с самозанятыми удачным. Занимавший тогда должность главы ФНС Михаил Мишустин рассказал, что в качестве самозанятых в четырех регионах зарегистрировались 330 тысяч человек. Сумма налога, которую они заплатили, составила 1,04 миллиарда рублей. Всего же самозанятые заработали 40,4 миллиарда.

Помощь молодежи

С начала этого года к первым четырем регионам добавились еще 19 субъектов, которые присоединились к эксперименту с налоговым режимом для самозанятых. Количество таких малых предпринимателей по всей России составило 700 тысяч человек.

Однако эпидемическая ситуация в стране негативно сказалась на ведении малого бизнеса и нанесла по многим самозанятым серьезный удар.

В качестве поддержки малых предпринимателей президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, который они заплатили в 2019 году.

На эти цели правительство выделило 1,6 миллиарда рублей. Как пояснил премьер-министр страны Михаил Мишустин, никаких заявлений подавать не нужно. Средства поступят на счет в автоматическом режиме.

После улучшения эпидемической ситуации к успешному эксперименту решили вернуться. Владимир Путин заявил, что с 1 июля все регионы России могут регистрировать самозанятых жителей. Решение субъекты станут принимать самостоятельно.

При этом теперь открыть свое дело можно с 16 лет. Для помощи молодым людям предоставят налоговые льготы в размере одного минимального размера оплаты труда. Как пояснил президент, это делается для того, «чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога».