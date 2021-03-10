Россия может ввести налог для иностранных компаний на доход с блогеров. США это уже сделали

Минцифры хочет заставить иностранные компании платить налоги за работу с российскими блогерами. Это решение может значительно пополнить казну. Эксперты считают, что бюджет страны увеличится на миллиарды рублей.

Под действие новой нормы подпадут Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие площадки. Согласно задумке министерства, их обяжут в качестве налоговых агентов платить в бюджет РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

Минцифры таким способом пытается найти дополнительные источники доходов от IT-индустрии, которые смогут компенсировать расходы на снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%. По подсчетам экспертов, это около 40 миллиардов рублей в год.

Ведомство прорабатывает и еще один способ того, как с помощью иностранных IT-компаний пополнить российскую казну. Чиновники думают над введением налога на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу.

На ком ответственность

Пока непонятно, как будут собирать налоги. Будет ли это происходить в автоматическом режиме, как в России, когда компании сами платят налоги за блогера. Либо в пример возьмут западную систему налогооблажения, когда сам налогоплательщик будет обязан уплачивать НДФЛ с доходов, которые получает от иностранных компаний.

Руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка в беседе с «Ведомостями» сообщила, что, по ее мнению, иностранные компании сами должны выгружать информацию в налоговые органы соответствующих стран по резидентности налогоплательщиков.

Директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский в беседе с «Ведомостями» отметил, что если главу Налогового кодекса модицифируют, то каждому получателю придется отчитываться за перевод на счет от иностранного юридического лица. Эксперт считает, что изменения в системе налогообложения нужны, но для этого следует продумать все до мелочей, чтобы в будущем любой доход из-за границы не стал вызывать подозрения и автоматически приводить к блокировке счета.

Пример США

Пополнять казну с помощью блогеров планирует не только правительство России, но и США. С июня 2021 года компания Google начнет удерживать определенный процент в соответствии с налоговой американской системой с дохода YouTube-блогеров из других стран. Компания после предоставленной информации от блогеров со всего мира определит, должны ли их доходы облагаться налогом, и если да, то рассчитает его ставку.

Игнорирование письма от Google может стоить 24% от дохода.

«С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube. В связи с этим просим вас до 31 мая 2021 года предоставить необходимую налоговую информацию в AdSense. На основании полученных данных мы определим, будут ли выплаты вам облагаться налогом США, и, если да, рассчитаем сумму такого налога. Если вы не предоставите налоговые сведения к указанному сроку, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке до 24%», — сообщили на сайте Google.