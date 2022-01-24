Часть россиян ждет налог на вклады даже меньше миллиона. Сумма небольшая, но можно избежать и ее

Налог на вклады более миллиона рублей затронет россиян с меньшей суммой депозита. Плата может коснуться также тех, у кого сумма разложена по разным счетам. Экономисты не исключили, что новый налог подтолкнет вкладчиков на использование альтернатив в виде облигаций федерального займа, индивидуальных инвестиционных счетов и паевых фондов.

Налог на вклады свыше одного миллиона рублей затронет россиян с меньшими сбережениями по итогам 2021 года. Заплатить придется тем клиентам банка, у которых начисленный процент с вкладов превысил 42,5 тысячи рублей за год. Это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ за год удвоилась, параллельно выросли банковские ставки.

Теперь налог придется заплатить и владельцам депозитов с суммой от 700 тысяч рублей, если они выгодно разместили вклад. То есть если вкладчик в начале года положил 710 тысяч рублей со ставкой 4,5%, а в августе переложил под более высокий процент в банке, то он мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. Ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, что составит 45,5 рубля.

Владельцы вкладов могут рассчитать свой налог за 2021 год, зная несколько показателей. Для начала нужно узнать, какая сумма дохода не будет облагаться налогом. Ключевая ставка Центробанка в январе 2021 года составляла 4,25%, она умножается на миллион рублей.

Эта сумма вычитается из процентного дохода по вкладам, клиент банка получает налогооблагаемую базу. От нее рассчитывается 13%, и на выходе получается сумма налога, которую нужно оплатить за год.

Кредитные организации сами отправят налоговой службе необходимую информацию. Счет на уплату налога россияне получат осенью вместе с уведомлениями о земельном, транспортном налогах и налоге на недвижимое имущество.

Кому платить налог

В 2020 году Владимир Путин предложил ввести налог 13% для клиентов банка, чей объем вкладов и инвестиций превышает один миллион рублей. Позднее новый налог начали считать по другой формуле. Теперь он взимается в тех случаях, если процентные доходы банковского клиента по всем вкладам и счетам больше одного миллиона рублей, умноженного на значение ключевой ставки Центробанка. Налог не распространяется на валютные счета и рублевые вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, написал РБК.

Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев рассказал «360», что налог, затрагивающий суммы меньше одного миллиона рублей, — это результат своеобразного статистического трюка из-за новой формулы расчета. При этом налог может затронуть тех, кто уже потратил деньги, лежащие на вкладе.

Кандидат экономических наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков напомнил, что обложение налогом идет за год. Например, если на счете был миллион рублей или два, но после снятия денег осталось 100 тысяч рублей, то клиенту банка все равно придется оплатить налог.

Пока что неизвестно, будет ли облагаться налогом сумма в миллион рублей, если она лежит на разных счетах. Экономист Михаил Беляев предположил, что в таком случае придется уплачивать налог.

«Цифровая экономика позволяет свести все суммы в один пучок. <…> Вы можете держать несколько счетов, но поскольку нововведение касается именно депозитов и федерального налога, то ограничиваться одним банком и одним счетом оно не будет», — объяснил Беляев.

Другого мнения придерживается Юрий Юденков. По его словам, держателей счетов в разных банках налог может не затронуть, поскольку разные финансовые организации ведут отличную друг от друга бухгалтерию.

Последствия от налога

Экономисты не исключили, что налог может отпугнуть часть клиентов банка. Юденков отметил, что некоторые россияне начнут искать альтернативу депозиту.

«Кто-то предпочтет депозитам ценные бумаги или индивидуальный инвестиционный счет. Люди начнут искать лазейки, разносить счета по разным банкам», — рассказал Юденков.

Другие альтернативы для вложения денег — это паевые инвестиционные фонды, облигации федерального займа. По мнению Михаила Беляева, они еще недостаточно привычны для россиян и пока что не получают должную информационную поддержку. Экономист напомнил, что мотивы каждого отдельного клиента банка будут влиять на решение по депозиту.

«Кого-то интересует надежность, кого-то доходность, кого-то другие факторы. На их основании люди и принимают решение. Возможно, часть вкладчиков, у которых сумма едва превышает миллион рублей, решит, что лучше оплатить мизерный налог, чем вкладываться в другие активы», — объяснил Беляев.