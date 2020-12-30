Налог на старость. Как работает пенсионная система, при которой людей с 40 лет обязывают копить

В Британии могут ввести налог на старость. Людей старше 40 лет обяжут дополнительно отчислять часть заработка. Потом накопления будут тратить на социальную помощь им же в пожилом возрасте. Тогда пенсионерам не придется продавать жилье или тратить последние деньги на уход в домах престарелых или на сиделок. Но в России такая системы бы не сработала.

Британское правительство может изменить механизм социальной помощи пенсионерам, объединив его с системой государственного здравоохранения. Такая схема, пишет Daily Маil, успешно применяется в Германии и Японии, где с 40 лет люди платят дополнительный «налог на старость» — небольшие взносы, которые с возрастом повышаются.

Впервые тему подняли еще в 2017 году. Тогда бывшая премьер-министр Тереза Мэй предложила обязать британцев откладывать подушку безопасности в размере 100 тысяч фунтов стерлингов на старость. Но избиратели негативно отнеслись к инициативе, и о ней на время забыли. Сейчас о ней напомнил глава комитета по здравоохранению парламента, консерватор Тори Джереми Хант. Пандемия и смерти пенсионеров в домах престарелых показали, насколько неэффективно работает система социального обеспечения. Депутат предложил снизить размер подушки до 46 тысяч фунтов (4,5 миллиона рублей), а заодно влить в систему семь миллиардов для преодоления финансового кризиса.

Экс-министр здравоохранения, лейборист Энди Бернем предложил объединить систему социальной помощи с государственным здравоохранением. В условиях старения нации это позволит службе действовать эффективнее, а люди смогут сохранить дома и сбережения. В Британии, чтобы попасть в дом престарелых, пенсионер должен иметь на счету не менее 23 250 фунтов (2,3 миллиона рублей), включая стоимость его жилья. Если же человек хочет, чтобы помощь оказывалась на дому, то стоимость недвижимости в резервную сумму не включают. В 2019 году 17 тысячам пожилых людей пришлось продать жилье, чтобы оплатить социальную помощь.

Пенсии в Великобритании

До 2016 года в Великобритании существовало три вида пенсии. Первая — государственная, или минимальная базовая, сообщали в ПФР. Рассчитывать на нее могут только люди со стажем от 10 лет. Отчисления на нее делает как сотрудник (10% от заработка), так и работодатель (11,5%). Минимальная выплата равна примерно 44 фунтам (4380 рублей), а максимальная — 165 фунтам (16 423 рубля) в неделю.

Второй вид — профессиональная, которая не заменяет, а дополняет базовую выплату. Отчисления на нее делает сотрудник, а через некоторое время пенсионный фонд предприятия добавляет к ним такую же сумму. Рассчитывать на выплату могут те, кто получает не менее 490 фунтов (48 774 рублей) в месяц или 113 фунтов (11 247 рублей) в неделю. При 35-летнем стаже такая пенсия составит примерно 650 (64 700 рублей), а при 10-летнем — около 170 фунтов (почти 17 тысяч рублей).

Последний вид пенсии — частная, когда гражданин добровольно отчисляет в фонды часть своих доходов. Как правило, это 5–7% от зарплаты. В 2016 году в Великобритании провели пенсионную реформу и появился еще один вид — «Новая государственная пенсия». Для нее необходимы 10-летний стаж на территории королевства, такой же опыт получения выплат по безработице и добровольно оплаченные пенсионные взносы. В 2020 году возраст выхода на заслуженный отдых составляет 66 лет и для мужчин, и для женщин.

Почему в России не так?

В Великобритании, равно как в Германии и Японии, у людей предпенсионного возраста доходы обычно существенно выше, чем у 40-летних. Поэтому размер отчислений с возрастом и увеличивается. В России совершенно иная кривая распределения доходов. И пока в нашей стране не изменится модель формирования доходов населения, перейти на схему финансирования пожилых людей, как в развитых странах, у нас не получится. Это по просьбе «360» объяснила директор по социальным исследованиям, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

«Они, как и мы, платят налог в пенсионный фонд, который используется для выплаты пенсий текущим пенсионерам. Кроме этого, они еще (а мы не делаем этого) формируют накопительные фонды, которые используются только на свое пенсионное обеспечение. У нас этой части просто нет», — добавила Овчарова.

Преимущества западной системы в том, что благодаря ей появляются деньги для относительно достойного содержания людей старшего возраста, отметила проректор. Особенно с учетом повсеместного старения населения. В России, несмотря на надбавки, пенсии оставляют желать лучшего. Но накопительные пенсии в России не прижились. Как рассказывали «360» глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов и замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, в этом отчасти виновато недоверие людей к негосударственным пенсионным фондам, отчасти — низкие доходы. Чтобы человек мог безболезненно отложить 5–10% заработка на старость, подушевой доход в семье должен быть не менее 50 тысяч рублей.