Налог на бездетность от «Союза матерей» встретили критикой. Похожие сборы практиковали при Чаушеску и Муссолини

Россиян предложили обложить налогом на бездетность. Он мог бы затронуть как женщин, так и мужчин, заявили в «Совете матерей». В России эту идею сразу раскритиковали, но подобные сборы существовали в некоторых странах раньше, а где-то убежденным холостякам приходится непросто и сейчас.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — заявила председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что сумма платежа должна быть примерно 500 рублей в месяц, и это будет плата с людей репродуктивного возраста за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование.

От сбора, по словам Буцкой, освободят тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Так в «Совете матерей» предложили бороться с низкой рождаемостью в стране.

У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. Если мы не рожаем детей, значит, ее (страну — прим. ред.) будут заселять те, кто сюда приедет Татьяна Буцкая председатель правления «Совета матерей»

Минфин России даже отказался заниматься такими инцициативами, сухо ответив на вопросы журналистов: «Данные предложения не рассматриваются».

В Союзе женщин России раскритиковали идею. Председатель организации Екатерина Лахова была возмущена ею. Ведь не будет же каждая бесплодная семья доказывать, что не нарочно отказывается завести ребенка, подчеркнула она, наменув, что это просто нетактично — вмешиваться в дела семьи.

Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков… Они не могут родить ребенка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то. Как это проверять, справку давать, что ли? … Это их тайна, может быть, почему они должны нести справку, чтобы не платить налог Екатерина Лахова

В Госдуме тоже не приняли идею — депутат Елена Строкова предложила вместо налога расширить спектр льгот для молодых семей, чтобы повысить мотивацию заводить детей. Но сам налог она посчитала недопустимым, пишет РИА «Новости».

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что россияне и так платят слишком много налогов и тоже высказался против.

«Теперь предлагают людям, которые … не получают поддержки, еще и налог один навалить. Обложили! ... Обдирают… Ну и что это такое? Я категорически против», — сказал Зюганов радиостанции «Говорит Москва».

Налог на бездетность в СССР

Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировался как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.

Меньший сбор был предусмотрен для тех, кто получал менее 91 рубля. А с заработка меньше 70 рублей налог и вовсе не взимали. Позже для сельского населения сумму повысили. В итоге сельчане без детей стали платить 150 рублей в год, с одним ребенком — 50 рублей, с двумя — 25 рублей. Так продолжалось до 1952 года.

Не имеющих возможности иметь детей по медицинским показателям, а также тех, чьи дети погибли или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны, от налога освобождали.

Также были льготы для учащихся средних специальных и высших учебных заведений до 25 лет, Героев Советского Союза, награжденных тремя степенями ордена Славы, военнослужащих и членов их семей и для молодоженов в течение одного года с момента регистрации брака.

Сбор прекращали взимать, если человек взял ребенка из детдома, и начинали взимать, если в семье погиб единственный ребенок.

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Сборы в других странах

СССР не единственная страна, где бездетные платили больше остальных. Так, в Германии с пар, не имеющих ребенка, взимают более высокие сборы, чем с пар с детьми. В ФРГ всем присваивают определенный налоговый класс, который зависит в том числе от семейного положения. Всего таких классов шесть.

Заядлым холостякам приходится платить порядка 50% налогов. А тем, кто не состоит в браке и не имеет детей, — около 42%, если годовой доход составляет от 60 тысяч евро и выше. То есть в Германии на одиноких людей без детей падает основное налоговое бремя.

Италия в период правления диктатора Муссолини также применяла налог на холостяков. При этом закон подразумевал перечень льгот для семейных людей с ребенком.

Схожий указ был и в Румынии, там сбор ввели правительством Николае Чаушеску. В различных формах он существовал там с 1977 по 1986 год.

В Польше с 1946 года налогом на бездетность облагались граждане, достигшие 21 года, не вступившие в брак и не имеющие детей. Чуть позже этот возраст увеличили до 25 лет. Налог просуществовал в стране до 1973 года.

В Сингапуре дело дошло до того, что были запрещены однокомнатные квартиры. Якобы они слишком привлекательны для холостяков.