Налог для домохозяек. Почему идея не нашла поддержки даже среди депутатов

По мнению Чесноковой, перед тем, как предлагать какую-либо законодательную инициативу, ее надо начала хорошенько обдумать.

Я так понимаю, что человек очень далек от народа, хотя я знаю, что он сам является многодетным отцом. Удивительно, что он не знает, как все обстоит на самом деле. Может быть, в Москве есть определенные льготы для домохозяек. У нас в Кировской области их нет. Насколько мне известно, их нет и в других регионах России Алена Чеснокова председатель Ассоциации защиты прав многодетных матерей.

Сам Вострецов полагает, что около четверти работоспособного населения России просто уклоняется от уплаты налогов.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» — задался вопросом депутат.

Комментируя его заявление, Чеснокова сообщила, что женщине с ребенком, например, в Кировской области очень трудно найти работу.

«У нас с этим очень большая проблема. Они бы и хотели работать, но нет такой возможности, так на какие деньги эти люди будут платить какие-то налоги? Даже незначительная сумма будет бить по карману эту семью. У нас если мама после трех лет ребенку не вышла на работу, у нее даже детского пособия нет. Поэтому мне не понятно, почему здесь он хочет найти ярых неплательщиков и бездельников», — удивилась Алена.

Она напомнила, что пособие по безработице можно получать только в том случае, если состоишь на учете в центре занятости. Причем, в случае отказа от предложенного места, гражданин автоматически снимается с учета.

«Если мама во время декрета осталась без работы, либо она вышла в декрет не работая, у нее пособие по безработице 700 рублей. Она озолотилась на эти деньги? Это смешно. В Москве, Петербурге и регионах разные льготы и бюджеты. Депутат предлагает не только в столице, а и на федеральном уровне ввести налог. За уровень жизни в Москве будет расплачиваться вся Россия? Это смешно!» — заявила Алена Чеснокова.

Она так и не смогла понять, с каких доходов домохозяйки буду платить налог. Ведь многим семьям помогают родители и родственники. Ни юридически, ни морально нельзя заставить их еще и платить налог.

Инициативу Вострецова не оценили и в «Единой России». Первый зампред фракции «ЕР» Андрей Исаев заявил РИА «Новости», что высказанное депутатом предложение партия не поддерживает, и оно обозначает только его личную позицию.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная», — отметил Исаев.

Он также предположил, что заявление Вострецова останется «на уровне размышлений».

Сам депутат заявил «360», что его высказывания вырваны из контекста. На самом деле, речь шла об армии в 28 миллионов человек, которая не платит налоги.

«У нас в стране десятки миллионов граждан не платят налоги, при этом не являясь ни одной социальной категорией, ни инвалидами, ни пенсионерами, ни студентами, ни безработными, ни многодетными, ни мамами в декрете. У нас 20 с лишним миллионов домохозяек и домохозяев? Фактически четвертая часть работоспособного населения не платит налоги. Вопрос в том, на что эти люди живут? Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок», — предложил Вострецов.

По его мнению, людям надо помочь определиться со статусом, кто они.

Плохая медицина, образование, а где брать деньги на содержание этого всего? Если мы хотим порядка, если мы хотим прогрессивного налога на богатых, его нужно обязательно вводить, то мы должны сделать закон, который работает для всех, и начинать надо с себя Сергей Вострецов депутат Госдумы.

Он поинтересовался, если государство не видит человека в системе налогообложения, то на какие деньги он живет? Ездит за границу, берет ипотеку и покупает машину? При этом, он продолжает пользоваться бесплатной медициной, водит детей в садики и школы, его охраняют полиция и армия.

По мнению Вострецова, если заставить домохозяек платить хотя бы 4%, как самозанятых, потом и «богатых получится нагнуть».