Повышение налога для богатых может дать обратный эффект. Бегство в офшоры никто не отменял

В Госдуме опровергли, что идет обсуждение повышения НДФЛ до 15% для богатых россиян. Без деофшоризации и национализации элит это бессмысленно. Олигархи выведут капиталы за рубеж, и вместо дополнительных пополнений бюджета казна потеряет порядка 5% средств.

Предложения по увеличению НДФЛ на 2%, до 15%, для тех, чей доход превышает два-три миллиона рублей, в правительстве не обсуждались, заявил «360» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такую же информацию РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Идея повышения ставки, рассказал Федоров, обсуждалась неоднократно. Но делать это можно после возвращения богатых в страну. Почти все более-менее состоятельные россияне ведут свою деятельность в иностранной юрисдикции — офшорах. Повышение НДФЛ без деофшоризации, напротив, приведет к снижению числа субъектов налогообложения и примерно на 5% сократит поступления в бюджет. Поэтому инициативу до сих пор не приняли.

Пока не будет решена задача офшоризации, вы не сможете получить налоги с богатых. Кроме чиновников, которые официально получают зарплаты здесь. Даже госкорпорации в этом случае изменят свою политику, мы это видим, и будут получать дивиденды со своих заграничных „дочек“, вместо того чтобы получать их в России Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают возможность увеличения НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей. По сведениям издания, причинами стали негативные экономические последствия коронавируса, ожидаемый дефицит бюджета, рост расходов и повышение «запроса на социальную справедливость». Как пояснили собеседники издания, речь идет не о том, чтобы с их помощью повысить отчисления в бюджет, а о том, чтобы направить их на социальные нужды.

Десять вариантов

Сценарий реализации проработали еще зимой, перед ежегодным посланием президента. Готовый вариант имеется в распоряжении администрации главы государства и в правительстве. Но окончательное решение еще не принято из-за несогласия Минфина. При повышении налога на 2% поступления будут небольшими, а администрирование усложнится.

Предел в два-три миллиона, уточнили собеседники издания, всего лишь один из более чем десяти возможных вариантов. Среди них также есть предложение не облагать НДФЛ тех, чей доход сопоставим с прожиточным минимумом.

«Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства. Это было бы, наверное, социально справедливо», — поясняет источник журнала.

Национализация элит

В предложенных поправках к Конституции есть пункты о национализации элит, напрямую касающиеся деофшоризации. Они изменят принципы экономического устройства. Это позволит устанавливать разницу в доходах и другие процедуры внутри предприятий, чтобы у топ-менеджмента не формировались сверхприбыли.

В России вообще существует явление недооцененных доходов граждан. За одну и ту же работу рабочий из Челябинска может получать в 10 раз меньше коллеги из Мюнхена, хотя обязанности и продолжительность трудового дня могут быть одинаковыми. По самым скромным подсчетам, подчеркнул Федоров, доходы россиян должны быть в среднем в пять раз выше.

Это проблема системы. Решив проблемы суверенитета, мы решим проблему системы и резкого повышения благосостояния граждан. Когда вы меняете концепцию экономики на суверенную, у вас резко поднимаются доходы. Самые низкообеспеченные люди увеличивают доходы, а самые богатые — уменьшают, поскольку вынуждены больше делиться Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

То есть два-три миллиона, о которых пишет журнал, — это те деньги, которые реально должны получать те, кто имеет сегодня порядка 200 тысяч в месяц. Судя по вакансиям в интернете, сейчас столько получают, например, проходчики пятого разряда в горнодобывающих компаниях — 250 тысяч в месяц. Но представителей этой профессии сложно отнести к богачам.

Если же поднять доходы граждан и ввести механизмы, которые не позволят сверхбогатым зарабатывать миллиарды, тогда и можно поднимать планку налогообложения. Предварительно нужно определить доход, с которого оно будет действовать.

«Условно говоря, под повышенное налогообложение должны попасть приблизительно 30% граждан России. Но мы не знаем, где эта планка в 30% сегодня. Сегодня все бедны, а кто богатый — их в России нет, они за границей», — заключил он.

Российский парадокс

Сейчас в России действует налог на роскошь — дорогие авто и элитное жилье, сообщил «360» профессор ВШЭ, доктор экономических наук Николай Тютюрюков. Прогрессивная шкала подоходного налога обсуждается аж с 2001 года. Практически во всех развитых странах состоятельные граждане перечисляют в бюджет больше, чем остальные.

«А у нас против прогрессивной шкалы выступают богатые люди. Но при этом, когда что-то происходит, они все, условно говоря, уезжают в Великобританию, где достаточно прогрессивная шкала налога на доходы физлиц», — подчеркнул Тютюрюков.

Получается парадокс: зарабатывают там, где налоги ниже, а тратят их там, где выше социальная защита за счет прогрессивной шкалы. На Западе бедными считаются те, кто тратит треть доходов на питание. В России таких людей большинство — около 95%. А значит, для оставшихся, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год, можно повысить налог. Права подавляющего числа россиян это не ущемит.