Поставить на карту. Почему наличные нужны россиянам даже в мире дистанционных расчетов

За последние три месяца привлекательность наличных денег для россиян стала существенно меньше. На это повлияла пандемия коронавируса — безналичная оплата оказалась более безопасной в условиях распространения вируса, а деньги стали ассоциироваться с переносчиком заразы. «360» узнал, вернется ли наличка после пандемии или нам стоит попрощаться с купюрами и монетами.

По оценкам Центробанка, снятие наличных стало наименее популярной банковской операцией в России за последние три месяца. Платить картами россияне стали почти в 10 раз чаще, чем физическими деньгами.

Удобство и безопасность

По мнению экономиста, политолога и члена политсовета «Партии Роста» Антона Любича, тенденция к уходу наличных денег в прошлое действительно существует. Благодаря тому, что банковские системы активно развиваются и совершенствуются, использование карт и функции оплаты через телефон становятся все более распространенными.

«Подавляющее большинство операций, безусловно, гораздо удобнее совершать электронными средствами платежа, так что доля [таких платежей] будет расти. Нет никаких предпосылок ожидать, что это изменится», — объяснил Любич.

При этом, как отмечает экономический обозреватель Вячеслав Абрамов, за время самоизоляции люди в больших городах могли привыкнуть к более дистанционному характеру покупок.

В изоляции люди меньше стали непосредственно ходить в магазины, стали больше пользоваться сервисами доставок, которые подразумевают безналичную оплату Вячеслав Абрамов экономический обозреватель.

Даже после снятия противокоронавирусных мер такая модель поведения может сохраниться, что скажется на обороте наличных денег. Тем более что сегодня банки активно работают над тем, чтобы люди больше пользовались именно картами: существуют различные программы лояльности, бонусные программы, кэшбэк и другие опции, которые повышают привлекательность безналичной оплаты товаров и услуг.

Кроме того, отметил Любич, с точки зрения безопасности бизнесу значительно выгоднее использовать безналичные способы оплаты — это снижает риски потери денег, например, в случае ограбления.

Налоги и анонимность

При этом, как отмечают оба эксперта, вероятность того, что в ближайшем будущем Россия сможет отказаться от наличных, крайне мала. Несмотря на то, что в России, по словам Любича, есть все возможности для перехода на полную безналичную оплату, одной технической готовности недостаточно.

Прежде всего это связано с тем, что Конституция РФ закрепляет за человеком право анонимности платежа. Наличные, в отличие от банковских переводов и других цифровых способов оплаты, такую возможность сохраняют.

Наличные — это способ сохранения тайны расчетных операций. В тех случаях, когда люди не хотят афишировать, на что они тратят деньги, это могут быть вполне законные операции, они будут снимать наличные Антон Любич экономист, политолог, член политсовета «Партии Роста».

Абрамов добавил к этому, что в российской экономике все еще существует теневой сектор, который оценивают приблизительно в 20%. По мнению эксперта, доля «серых» зарплат не уменьшится, а значит, и наличных меньше не станет.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас по-прежнему есть люди, которые получают заработную плату в конвертах, и они будут продолжать расплачиваться наличными. Потому что им нет смысла эти деньги идти и на карту класть», — уверен он.

Больше того, Любич считает, что в ситуации кризиса некоторые предприятия не захотят разрушать коллектив, а, скорее, будут экономить на налогах, в том числе переводя сотрудников на «серые» зарплаты.

«Плюс, будем откровенны, доверие к банковским системам будет еще некоторое время под вопросом, потому что из-за кризиса многие заемщики нарушают правила платежей, это вызовет сложности и у банков», — добавил Любич.

Снижение уровня доверия к банковским системам может означать, что вкладчики захотят на время забрать сбережения из банков, то есть обналичить их. Однако подобные проявления, считает Любич, не должны растянуться больше чем на полгода. После этого экономическая ситуация должна начать выравниваться.