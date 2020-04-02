Изоляция учит нас жить без бумажных денег. Наличка скоро «вымрет»?

Пандемия может ускорить переход на цифровую валюту. В России ЦБ уже дал соответствующие рекомендации, в других странах тоже говорят об этом. Но о полном отказе от бумажных средств речи пока нет.

Коронавирус может подтолкнуть страны к переходу на цифровые деньги. Дело в том, что бумажные купюры могут переносить вирус. Хотя на этот счет есть разные мнения. В частности, ВОЗ заверила, что коронавирус живет на купюрах всего три-четыре дня. Тем не менее во многих странах решили ограничить оборот бумажных денег.

В России, например, ЦБ порекомендовал банкам ограничить прием и выдачу наличных в банкоматах. В Китае вообще сообщалось об уничтожении купюр, которые могли проходить через зараженные регионы. Да и в Европе постепенно отказываются от бумажных денег. По словам экономиста Антона Шабанова, в Швеции и Норвегии объем безналичных платежей достигает уже около 90%.

В общем, коронавирус заставил с новым интересом говорить о скором скачке в будущее без бумажных денег.

Прозрачные транзакции — безопасность или антиутопия?

У перехода на цифровую валюту есть разные качества. С одной стороны, с электронными деньгами жизнь становится проще и, самое главное, безопаснее: мошенникам будет гораздо сложнее отмывать средства. Террористы тоже не смогут осуществлять сделки — все транзакции будут открыты. Нельзя будет тайно вывезти деньги за рубеж. Государство будет видеть все операции, а значит, сможет сразу взимать налоги, в результате чего бюджет снизит убытки.

Но у этого есть и обратная сторона: некоторые западные экономисты считают, что тотальный контроль со стороны государства серьезно ограничит торговлю, в результате чего может разориться весь малый бизнес.

Кроме того, некоторые эксперты рассматривают это еще и как ограничение личной свободы. Ведь полный переход на цифровую валюту будет означать, что абсолютно все средства окажутся в руках банков. А это значит, что человек больше не сможет снять свои деньги наличными и спрятать их в надежный сейф. Такое будущее выглядит уже, скорее, как антиутопия.

«Должно смениться еще пять поколений как минимум»

Впрочем, россиянам пока рано задумываться об окончательном отказе от бумажных денег. Далеко не все жители умеют пользоваться банковскими картами, не доверяют им.

Большинство населения России больше доверяет «живым» деньгам, а не картам. Это уже менталитет такой. Должно смениться еще пять поколений как минимум Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

Но дело не только в менталитете. Вот в Китае, например, существуют две крупные платежные системы: WeChat Рау и Alipay, — которыми пользуется большая часть населения и которые действительно могут в скором времени окончательно вытеснить бумажные деньги. Собственно, жители Поднебесной даже на рынках расплачиваются с помощью QR-кода через мобильное приложение.

В России же такой технологической базы пока и близко нет. Даже если временно ограничить выдачу бумажных денег, невозможно будет сразу перейти на цифровые средства, если нет единой электронной системы. Так что пока для России, как и для большинства стран мира, отказ от бумажных денег — это весьма отдаленное будущее. И оно гораздо дальше, чем пандемия.