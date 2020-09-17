Вечер четверга в столичном регионе выдался дождливым. Небо в городе и области резко затянуло черными тучами — и начался сильный ливень. Он принес собой пробки и локальные разрушения.

«МЧС предупреждает: до конца дня гроза, сильный дождь, ливни, град и усиление ветра с порывами от 21 до 26 метров в секунду», — сообщил в Telegram департамент транспорта Москвы.

По данным департамента, загруженность на дорогах города сейчас составляет восемь баллов. Основной причиной пробок стали погодные условия.

В Москве также не обошлось без разрушений. Так, в Бибиреве от земли оторвало металлическую конструкцию — пострадало несколько машин.

«Как обманчива погода… Еще с утра светило солнце и ничто не предвещало грозы», — написала одна из пользовательниц Instagram и приложила свой ролик.

Видео девушка снимала из окна. Из-за ливня видны только ближайшие дома, а те, что находятся чуть дальше, разглядеть не получается совсем.

Если в Некрасовке просто поливало, то жителям Капотни пришлось укрываться еще и от града.

А здесь москвичей непогода застала в парке «Зарядье». Автор ролика спрятался под навесом, с которого вода лилась просто стеной.

«Как добраться домой?» — задалась вопросом женщина.

Еще одна пользовательница успела заснять самое начало смены погоды. В ролике можно увидеть черные тучи, накрывшие город.

В некоторых районах столицы мощного ливня не было, но без дождя все равно не обошлось.

«Это жесть. Я такого не видел», — поделился своими впечатлениями от непогоды один из жителей Москвы.

Ему удалось заснять, как вода с силой ударяет о стекло из-за порывистого ветра.

Автор этого ролика и вовсе призналась, что ей стало страшно. Ветер гнул деревья и поднимал в воздух лежащие на улице предметы.

«Район Чертановское, время — 16:00. Стихия бушует просто ужас. Дождь, ливень, просто кошмар. Как будто из ведра льется. Вот это у нас с крыши льет. Стою под зонтом, удовольствие не из приятных», — рассказала за кадром автор следующего видео.

Непогода пришла не только в Москву, но и в Подмосковье. По словам источника «360», ветер повалил в Солнечногорске около 10 деревьев и повредил несколько автомобилей. Кроме того, пострадали два человека.

На фотографиях из Долгопрудного видно, что после дождя в воде оказались машины и детские площадки.

А этот снимок сделал житель Подольска. Там 17 сентября небо тоже было затянуло тучами.