Американские власти отнеслись к интернет-затее очень серьезно. Воздушное пространство над базой закрыли с 16 по 22 сентября. К ограждению на границе «Зоны 51» добавили колючую проволоку. Поставили дополнительные камеры.

«Мы принимаем меры предосторожности и проверяем дороги вокруг», — передают слова шерифа Шарон Верли ABC News.

По данным Министерства юстиции США, вторжение на военную базу может грозить нарушителям лишением свободы на шесть месяцев, штрафом в 500 долларов (32 тысячи рублей) или и тем и другим.

Также вокруг зоны появились новые знаки с предупреждениями о штрафах и тюрьме за проникновение на территорию. Сумма на них увеличилась до 1000 долларов (64 тысячи рублей).

«[Зона 51] является открытой тренировочной площадкой для ВВС США, и мы не рекомендуем никому пытаться попасть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы», — предупредила летом пресс-секретарь ВВС Лора МакЭндрюс.

На предыдущей неделе полиция арестовала двух голландских ютуберов. К тому моменту парни прошли внутрь запретной зоны на пять километров и сделали несколько фотографий. Голландцы признали вину и пообещали выплатить штраф.

Были и другие прецеденты. В 2014 году туристический автобус не заметил предупреждения и проехал на территорию базы. Машину остановили военные. Они пригрозили путешественникам обвинениями в мелком правонарушении и штрафом в 650 долларов. Позже стало ясно, что туристы даже не испугались — они приняли происходящее за часть экскурсии. Обвинения в итоге предъявили только водителю.

Организаторов тоже оштрафуют

Окружной прокурор Линкольна думает выдвинуть обвинения против создателя шуточного события Мэтти Робертса.

«Мы будем стремиться к судебному преследованию любого, кто продвигает какую-либо незаконную деятельность», — сказал прокурор. За это Робертсу может грозить штраф в размере 2000 долларов (127,5 тысячи рублей) и тюремное заключением сроком до одного года.

«Зона 51» — один из самых секретных военных объектов США. Ее существование власти признали только в 2013 году. Все это время объект окружали легенды. По одной из них, на территории хранятся свидетельства существования НЛО. Штурмовать базу записались уже более 2,1 миллиона человек. Еще еще 1,5 миллионов написали, что «интересуются» мероприятием.