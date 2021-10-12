Профилактика вместо ужесточения. Тюремные сроки за пьяное вождение не лучший способ снизить смертность на дорогах

В России предложили ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Причем нарушивших повторно хотят лишать прав на любой вид транспорта. Однако юристы уверены, что жесткий подход едва ли снизит количество выпивших за рулем, а вот уровень коррупции может взлететь.

Правительство предлагает серьезно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минздраву, МВД и Минюсту разработать законы, включающие уголовную ответственность за сам факт вождения в состоянии опьянения. Нарушители-рецидивисты будут пожизненно лишены прав не только на управление любыми транспортными средствами, включая лодки, снегоходы, но и на владение оружием.

Несмотря на уже принятые ужесточения в этой сфере, смертность в ДТП из-за алкоголя снижается меньше ожидаемого. По нынешним правилам максимальное количество алкоголя в организме может быть 0,16 миллиграмма на литр выдоха. Нарушителей ждут штрафы и лишение прав, а рецидивисты могут отправиться в тюрьму.

Хуснуллин отметил, что суровые меры нужны, потому что, «садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения».

Маргиналов не напугать

Заместитель главного редактора радио «Автодор», автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «360» отметил, что жесткие меры отчасти могут подействовать: когда стоит вопрос о лишении прав на всю жизнь, это серьезно. Но нужно понимать, что одним ужесточением вопрос не решить.

«По статистике, есть некая группа маргиналов, которым абсолютно все равно, есть у них права или нет, лишат их или нет, даже есть ли за это уголовная ответственность. Об этом говорит статистика ГИБДД и МВД, когда, уже будучи лишенными прав, нарушители повторно попадаются на дорогах и против них возбуждаются уголовные дела», — рассказал Смирнов.

Новый закон, по его мнению, не изменит ситуацию: такие люди продолжат ездить по дорогам без водительских удостоверений. Главный же вопрос коррупционный. Когда на кону пожизненное лишение прав, водители из группы риска будут до последнего пытаться договориться с госавтоинспектором. И цена вопроса резко возрастет.

Важно знать свои права

Некоторые эксперты считают, что из-за погрешностей приборов для диагностики может пострадать слишком много невиновных людей. Адвокат Алексей Скляренко рассказал «360», что водителю практически невозможно доказать поломку алкотестера, измеряющего уровень опьянения. Прибор, которым проводится диагностика, должен проходить регулярную проверку, и если она пройдена, то оснований не доверять его показаниям просто нет.

«Ни один суд не станет назначать экспертизу по исправности этого прибора. Это тупиковый вариант. Однако важно знать свои права: если прибор все же показал наличие алкоголя в крови, а гражданин с этим не согласен, он вправе требовать медицинского освидетельствования, которое будут проводить незаинтересованные медики», — пояснил он.

Скляренко уточнил, что врачи берут две пробы с разницей в 20 минут. Это максимально исключит привлечение к ответственности невиновных людей.

Также юрист напомнил, что если инспектор останавливает и предлагает пройти проверку на алкотестере без документов, на это нельзя соглашаться и нужно требовать протокол медицинского освидетельствования.

Как бороться с вымогательством

Алексей Скляренко отметил, что никто не застрахован от вымогательства. Но существуют горячие линии, а также номера телефонов, которые указаны на автомобилях сотрудников ГАИ или правоохранительных органов. По ним можно сообщить номер машины и экипажа, который пытался вымогать деньги.

«Если так получилось, что сотрудник полиции без машины, тем не менее он в форме и пытается вас привлечь, составить протокол, то есть телефон 112, куда тоже можно сообщить о происшествии. Все эти звонки записываются и фиксируются, но позже нужно будет обратиться со своим заявлением в правоохранительные органы», — пояснил адвокат.

По мнению Скляренко, жесткая ответственность, которую предлагают ввести, не нужна — достаточно тех законов, что уже есть. Однако нужно больше заниматься профилактикой и разъяснять опасность пьяного вождения и для самих водителей, и для окружающих.

«Кому-то достаточно обосновать материальную составляющую и доказать, что это экономически невыгодно. А кому-то нужны постоянные и длительные лекции — неделю, по три часа каждый день. Главное, чтобы люди видели — этим вопросом занимаются», — подчеркнул Скляренко.

Договориться с инспектором — в порядке вещей

После ДТП с Михаилом Ефремовым многие звезды заявляли, что садиться за руль пьяным приходилось едва ли не каждому автолюбителю. Сергей Смирнов подтвердил, что это привычная практика для отечественных автомобилистов и те, кто не садится за руль подшофе, действительно находятся в меньшинстве.

«Известные люди, представители силовых структур и правоохранительных органов могут вполне спокойно сесть за руль и, используя свое положение, свои корочки, решить вопрос на месте. Это, к сожалению, бич нашего времени», — уверен эксперт.

Он также добавил, что и обычные граждане тоже нередко стараются решить вопрос с госавтоинспекторами не самым законным образом.

Обмен информацией

Для улучшения ситуации на дорогах нужно как можно скорее закончить работу по объединению баз ГИБДД, Минздрава, МВД и прокуратуры, чтобы сделать более эффективным обмен информацией об ограничениях и запретах на управление транспортными средствами, в том числе и связанных с наркологией, уверен Сергей Смирнов.

«Часто случается, что водитель обращается в наркологическую больницу или даже стоит там на учете, но об этом нет никакой информации ни в МВД, ни в ГИБДД, ни в прокуратуре. Очень редко данные подают, тогда прокуратура обращается в суд с заявлением о признании водительского удостоверения недействительным», — пояснил эксперт.

Чтобы исключить из числа водителей тех, кто не имеет права садиться за руль по состоянию здоровья, стоит работать именно в этом направлении, добавил Сергей Смирнов. Также нужно проводить больше проверок на дорогах, так как без них любое ужесточение наказания роли не сыграет.