После побега из истринского ИВС удалось поймать почти всех беглецов. На свободе все еще остается самый опасный из них — подозреваемый в убийстве Александр Мавриди. Однако параллельно с поисками следователи выясняют, кто облегчил подсудимым путь на волю. Под подозрением сотрудники изолятора. Кто-то из них расстанется с должностью, а кто-то сядет в тюрьму.

В ночь на 6 августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пять подсудимых. Четверо оказались под следствием из-за краж, а вот пятый, Александр Мавриди, подозревался в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Убийство произошло в прошлом году в Подмосковье.

Беглецов быстро нашли. Денис Грозаву и Иван Цуркану были в Подольске, на съемной квартире. Их задержали сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками из Подольска при взаимодействии с ФСБ. Александра Бутнару полиция нашла и задержала в поселке Новгородской области.

Четвертый участник побега явился с повинной. А вот Александра Мавриди ищут до сих пор. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в розыске пятого беглеца. Сначала за сведения о Мавриди обещали один миллион рублей, однако сейчас сумма возросла до полутора миллионов. Но есть мнение, что за решетку он уже не вернется — его нет либо в живых, либо в России.

За побег приходится отвечать

Чтобы открыть дверь камеры, беглецы воспользовались гаечным ключом, который почему-то не обнаружили при досмотре. Помог и тот факт, что дежурный ИВС забыл закрыть «кормушку» — окно в двери, через которое в камеру передавали еду.

Также выяснилось, что видеонаблюдение в ИВЛ было выключено. У камеры, направленной на ворота, оказались перерезаны провода.

В результате проверок двум сотрудникам истринского следственного изолятора предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следователей, они целенаправленно не закрыли окошко и ушли спать.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек. Уголовное дело завели по части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий».

Это не первый случай, когда надзиратели расплачиваются за побег заключенных. Начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев был отстранен от должности после побега через вентиляционную шахту обвиняемого в убийстве Олега Топалова.

Кто помог заключенным сбежать

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в разговоре с «360» отметил, что у него нет никаких сомнений — дежурная смена, которая работала в день побега, причастна к происшествию. Без их участия и помощи, уверен собеседник, заключенные никогда не смогли бы открыть двери камеры и коридора.

«Кроме того, беглецам нужно было покинуть изолятор и пройти незамеченными дежурную часть, чтобы выйти на улицу. Их не заметила ни одна камера, не сработала ни одна сигнализация. Но чудес, поверьте мне, не бывает. Поэтому совершенно очевидно, что в побеге принимали участие и сотрудники ИВС», — сказал Михаил Игнатов.

По его словам, выяснить, кто конкретно помогал заключенным, сможет следствие, оно ответит на все вопросы. Криминалист подчеркнул, что побег был организован для одного человека — обвиняемого в убийстве Александра Мавриди. Его сокамерники-молдаване, по мнению Игнатова, стали случайными участниками.

«Они оказались в ненужное время в ненужном месте и в результате только добавили себе лишний срок. Я даже не сомневался, что их очень быстро поймают, как, собственно и произошло. А вот с Мавриди уже ситуация более серьезная, и не факт, что он когда-либо в жизни будет задержан», — отметил Игнатов.

Тюрьма за большие деньги

Криминалист уточнил, что сотрудники изоляторов временного содержания подчиняются не Федеральной службе исполнения наказаний, а Управлению внутренних дел. Эксперт не сомневался в том, что понесет заслуженное наказание и руководство изолятора, и его непосредственное начальство в УВД.

«Возможно, кого-то снимут с должности, кому-то объявят о неполном служебном соответствии, кто-то, возможно, будет уволен. Тут все будет зависеть от результатов расследования, которое сейчас проводит Следственный комитет. А конкретные лица — непосредственные виновники побега, которые будут установлены следствием, понесут наказание в уголовном порядке», — сказал Михаил Игнатов.

По словам эксперта, кто-то получит реальные сроки, кто-то — условные — это будет зависеть от того, какое участие принимали виновные в преступлении, выступали в качестве зачинщиков или соучастников. При этом криминалист отметил, что в побеге Мавриди были задействованы серьезные деньги.

«Пойти на рывок»

При обсуждении побега немало вопросов вызвало то, что администрация СИЗО легко пошла навстречу адвокату Марии Сурковой, которая представляла интересы обвиняемого в убийстве. После ходатайства ее подзащитного перевели в ИВС. Однако Михаил Игнатов рассказал, что это частая практика.

«Следственный изолятор, где сидел Александр Мавриди, расположен довольно далеко. Представляете, каково каждый день из Истры туда-сюда возить этих арестованных? Это очень тяжело. Кроме того, неизвестно, во сколько закончится судебное заседание. Поэтому если суды идут каждый день, без перерыва, подсудимых оставляют в районных ИВС, которые, как правило, находятся рядом со зданием суда», — пояснил криминалист.

Это удобно всем — и судьям, и конвою. Однако, по мнению Игнатова, это все же неправильно. В ИВС существует и контроль над задержанными, и система охраны. Но оттуда, в отличие от СИЗО, куда проще «пойти на рывок», как говорят заключенные, а попросту — совершить побег.