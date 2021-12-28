Украинская ассоциация футбола оштрафовала команду «Верес» за интервью на русском языке после матча против «Динамо». Ранее санкциям подвергся канал «1+1» за показ сериала «Кухня» без озвучки на государственный язык. Кто еще стал жертвой закона об украинском языке — в материале «360».

Штраф за интервью на русском

Участники клуба «Верес» во время интервью после матча с «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу говорили на русском языке, за что были позже оштрафованы. О санкциях сообщили на официальном сайте клуба.

«Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ „Верес“ — „Динамо“», — говорилось в заявлении.

В пресс-службе пообещали, что в будущем футболисты будут говорить со СМИ только на государственном языке. Клуб также отметил, что готов организовать языковые курсы для тех спортсменов и работников, которые испытывают сложности с ним. Решение не затронет участников, являющихся гражданами других стран.

Президент клуба Иван Надеин также высказался по поводу ситуации.

«Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт — публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно», — процитировал его «Чемпионат».

Сериал «Кухня» без озвучки

С тех пор как на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», периодически появляются новости о штрафах тех или иных компаний. Так, в июле 2021 года под санкции попал телеканал «1+1».

По сообщениям Lenta.ru, канал транслировал российский сериал «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания посчитал это нарушением закона «О телевидении и радиовещании», ведь сериал нужно было пускать в эфир в озвучке государственного языка.

На ситуацию обратили внимание после жалобы от гражданина Украины Максима Ковбыка. Канал оштрафовали на 71,5 тысячи гривен (более 193 тысяч рублей).

Накажут даже Зеленского

Под действия нового закона попал даже глава страны Владимир Зеленский. Во время своего выступления на пресс-конференции 26 ноября президент Украины несколько раз переходил на русскую речь.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пообещал проверить его речь на вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона, а также принять при необходимости меры реагирования.

Проверку запустили после обращения граждан в офис самого Креминя.

Поножовщина в кафе

В феврале произошел еще один конфликт на фоне использования русского языка. На этот раз он принял криминальный оборот. Экс-депутат Верховной Рады Олег Гелевей устроил поножовщину из-за того, что официантка в ресторане общалась с клиентами на русском языке. Об этом писала «Газета.ru».

Гелевей пришел в кафе вместе со своим ранее судимым другом и начал ругаться с персоналом из-за того, что официантка общалась с посетителями не на украинском языке. Очевидцы говорили, что оба мужчины были пьяны.

Когда за сотрудницу вступился другой посетитель, то экс-депутат со своим другом загнали его в угол и нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Интересно, что Гелевея после допроса отпустили, а его товарища задержали.

Другие случаи

Относительно недавно, 25 декабря, политолог Вадим Карасев перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24». Как писало РИА «Новости», обсуждая большую пресс-конференцию Владимира Путина, он сказал, что власти Украины «уехали до конца января», хотя «враг у ворот».

Неизвестно, будут ли приняты какие-то штрафные санкции в его адрес за переход на не государственный язык.

В ноябре Креминь также высказался по поводу депутатов, регулярно переходящих на русский язык во время выступлений Раде. Он предложил ограничить их участие в пленарных заседаниях парламента. Креминь подчеркнул, что человек, занимающийся законотворчеством, не может нарушать закон.

Он также отметил, что за 2021 год в ведомство поступило около трех тысяч жалоб на несоблюдение норм закона о госязыке. При этом на тот момент никому из нарушителей не выписали штрафы, поскольку власти проводили «конструктивную работу с людьми, допустившими ошибку».

О законе

В рамках украинизации и борьбы с русским языком в 2019 году Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По нему на государственный язык должно перейти все: сферы обслуживания, здравоохранение и другие секторы, включая СМИ.

А с января 2021 года все работники магазинов, ресторанов, спортзалов, парикмахерских и других сфер обслуживания обязаны говорить на украинском языке. По просьбе посетителя они могут перейти на русский и другие языки, но в первую очередь должны говорить на украинском. В ином случае можно получить штраф от 5100 до 6800 гривен (от 13 800 до 18 400 рублей). Сейчас по закону штраф будут выплачивать наниматели, но с июля 2022 года они станут персональными.

Печатные издания на Украине теперь могут издаваться на русском языке только в случае, если у издания будет и украинская версия. Объявления и реклама внутри СМИ на другом языке тоже запрещены. Исключениями стали только английский язык, официальные языки ЕС, крымскотатарский и языки других коренных народов Украины. Русский в этот список не вошел, а штрафы издательствам начнут выписывать с июля 2022 года.

По словам президента Российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого, в данном законе есть перегиб в национализацию.

«Требование использования так называемого государственного языка в обязательном порядке нарушает право на свободу выражения своих взглядов и мыслей. <…> Данный закон носит дискриминационный характер и свидетельствует о серьезных нарушениях общепринятых норм по правам человека», — подчеркнул он.

По словам собеседника «360», закон противоречит даже целому ряду украинских законов, поэтому у того же футбольного клуба «Верес» был бы хороший шанс на обжалование штрафа в судебном порядке, если бы они этого захотели.

Новицкий отметил, что Украина — это не первая страна, где принимают подобные меры. В мировой практике такое было активно популяризировано в 30-е года, когда национальные тенденции набирали обороты. Еще подобные случаи можно увидеть в некоторых государствах Африки.