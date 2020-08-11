Наказание Широкова. Избиение арбитра настроило весь спорт против бывшего зенитовца

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков избил судью во время любительского турнира. Арбитр попал в больницу и, несмотря на извинения футболиста, планирует написать заявление в полицию. Этот случай уже сравнивают с делом Кокорина и Мамаева — по крайней мере, драка уже стоила Широкову эфиров на «Матч ТВ». Российская спортивная тусовка солидарна в одном: оправдания футболисту нет.

Футбольный матч между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного» состоялся 10 августа. Это был любительский турнир Кубка Селебрити. Во время игры арбитр Никита Данченков показал красную карточку Роману Широкову — бывшему игроку «Зенита» и сборной России, а теперь сотруднику «Матч ТВ». Недовольный этим, Широков ударил Данченкова кулаком в глаз, а затем добавил ногой. Очевидец драки журналист Дмитрий Егоров сообщил в Telegram, что Широков заявил арбитру: «Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут».

В итоге у арбитра была разбита бровь, подбит глаз, остались кровоподтеки на шее.

Извинения футболистов

В видеоролике также видно, что коллега Широкова по команде, экс-футболист «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оскорбляет подбежавшего видеооператора. За это момент Тихонов уже принес извинения.

«Я потом подошел и извинился перед ним. Он принял извинения. Я пояснил, что это было на эмоциях. Даже руководитель этого турнира в своем блоге сказал, что я извинился. Мне не зазорно извиниться, если я неправ. Я был неправ, поэтому я извинился не на камеру, а так», — пояснил Тихонов РИА «Новости».

Широков также извинился перед Данченковым. «Хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй», — написал он в Instagram.

Извинения Широкова, в отличие от слов Тихонова, мало кого удовлетворили. Арбитр сообщил, что обратится в полицию. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что не приемлет насилия.

«Надеюсь, что Роман возместит причиненный судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну, а отстранение от эфиров „Матч ТВ“ — неизбежное последствие такого проступка», — написала она в Telegram.

Игрока осудили как коллеги по работе, так и футбольные журналисты и многочисленные болельщики.

Повышенная ответственность

Если избитый напишет заявление, против Романа Широкова могут возбудить дело по статье 116 УК РФ «Побои», пояснил «360» адвокат Игорь Бушманов, защищавший Павла Мамаева. Но это произойдет при наличии у игрока доказанного мотива — например, хулиганского, личной неприязни к арбитру и так далее.

Если дело дойдет до суда, максимальное наказание в два года лишения свободы Широкову не назначат — ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Поэтому, если он окажется на скамье подсудимых, назначат альтернативное наказание в виде исправительных работ или условного срока.

Стороны могут примириться до суда. Для этого Широкову придется оплатить лечение и извиниться, а Данченкову написать еще одно заявление. Тогда с согласия прокурора дознаватель прекратит дело.

«Есть еще один возможный исход, когда материалы направляются в суд для применения так называемого судебного штрафа. Его назначают и освобождают от уголовной ответственности. После его оплаты человек считается не судимым», — добавил Бушманов. Существует также административная ответственность за побои, но она касается бытовых ситуаций.

В ситуации Широкова публичность нападавшего является «отягчающим обстоятельством», считает адвокат. Известные люди — пример для многих, это кумиры молодежи. Поэтому такие проступки приковывают внимание общественности, активизируют работу правоохранителей. И ответственность за проступки для них, как правило, повышенная.

Будет как с Кокориным и Мамаевым?

Некоторые СМИ уже сравнили ситуацию с делом Кокорина и Мамаева. По мнению футбольного эксперта Андрея Малосолова, это совершенно разные вещи. Пьяные драки и излишние, не красящие Широкова эмоции сравнивать нельзя. Сторонам лучше урегулировать разногласия без обращения к правоохранителям. Хотя ситуация, безусловно, неприемлемая.

«Я понимаю, что судье ужасно неприятно и обидно, что с ним так поступили. Тем более турнир любительского уровня: как говорится, не на корову играем. Главное, чтобы главный участник инцидента сделал работу над ошибками», — добавил Малосолов.

Футбольный эксперт, бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт придерживается такого же мнения. Оправдать такой некрасивый поступок, конечно, нельзя. Но несдержанность игрока во время матча нельзя сравнивать с пьяным дебошем и избиением в кафе. По опыту работы наставником петербуржцев Раппопорт знает, что Широков — весьма эмоциональный человек, который не любит проигрывать.

«Видимо, за свою жизнь, на мой взгляд, он так и не научился сдерживать свои эмоции, свой характер. Хотя, когда человеку уже столько лет, наверное, это должно было быть. Что очень и очень плохо. Потом он отошел, пришел в себя, извинился. Я только так могу объяснить этот вчерашний инцидент», — заключил Раппопорт.