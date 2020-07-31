Оправдание, условка или колония. Какое наказание назначат Михаилу Ефремову?

Слушание по делу Михаила Ефремова начнется в начале августа. В нем несколько томов и часы видеозаписей, поэтому рассмотрение затянется на шесть-семь недель. Каковы шансы на оправдание и каким может быть приговор?

8 июня нетрезвый Ефремов врезался на своем Jeep Grand Cherokee в автофургон Lada. Им управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных при аварии травм он скончался в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

После ДТП Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Однако потерпевшие не приняли извинений и отказались от материальной помощи. Как пояснил их адвокат Александр Добровинский, кроме этой «прекрасной актерской видеозаписи» его доверители до сих пор не получили личных извинений от артиста или каких-то конкретных предложений о помощи.

По мнению Добровинского, суд вынесет Михаилу Ефремову обвинительный приговор. Такое предположение он сделал на основании материалов уголовного дела, в котором все говорит о том, что именно артист управлял авто в момент смертельного ДТП. Рассмотрение дела начнется 5 августа, слушания будут ежедневными. В деле артиста пять томов и семь часов видеозаписей, поэтому процесс растянется примерно на шесть-семь недель. Суду предстоит решить, оправдать актера или признать виновным, а в последнем случае назначить ему условный или реальный срок.

Оправдание

Вероятность того, что Ефремова оправдают, крайне ничтожна, уверен адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков. Если на стадии досудебного производства шансы на это еще имелись, то после утверждения обвинения они скатились к нулю. Оправдание возможно, только если защита предоставит неопровержимые доказательства невиновности, которые примет суд.

«А в пользу обвинительного приговора говорят материалы дела — допросы свидетелей, просмотры камер видеонаблюдения, осмотры предметов и документов, которые изымались непосредственно на месте, а также после осмотре места происшествия, иные доказательства, в том числе экспертизы», — добавил Горшков.

Приговоры по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ почти никогда не бывают оправдательными, согласен адвокат общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Как установило следствие, автомобиль артиста был исправен, а это сводит на нет вероятность такого исхода.

Условный срок

Условный приговор возможен, если суд учтет смягчающие обстоятельства — состояние здоровья артиста, театральные и кинозаслуги перед отечеством, награды и наличие детей на иждивении. На основании этого, не исключил Горшков, суд может применить статью 73 УК РФ и назначить артисту условное наказание.

«Вероятность условного приговора тоже ничтожно мала. У нас только недавно ужесточили наказание за езду в состоянии опьянения. И после этого таких изменений в законодательстве, после того как обещали снизить смертность в ДТП, думаю, что условным сроком он тут не отделается», — считает Аманлиев.

Для повышения шансов во время слушаний Ефремов может признать вину и попытаться загладить ее перед потерпевшими, поскольку их позиция будет учитываться при выборе размера и вида наказания. Против условного приговора пока может свидетельствовать только одно объективное обстоятельство — большой общественный резонанс.

«Потому что этот общественный резонанс ограничивает суд в применении именно условного наказания, так как это является показательным процессом для всех граждан РФ, что все равны перед судом. Показатель того, какова вероятность оказаться в тюрьме после того, как вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Горшков.

Реальный срок

Потерпевшие — семья Захарова — настаивают на самом строгом наказании для Ефремова и отказываются от возмещения ущерба. С учетом их позиции и общественного резонанса артисту могут назначить реальный срок, считает Горшков. По статье артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.

«Максимальный срок в данном случае не будет применен. Среднестатистическое наказание по аналогичным делам примерно при таких же обстоятельствах составляет шесть-семь лет лишения свободы. В 30-40% случаев применяется условное отбытие данного наказания. Испытательный срок назначается от двух до четырех лет», — заключил адвокат.

Смерть невиновного в пьяном ДТП считается тяжким преступлением, а общество негативно относится к нетрезвым водителям. Поэтому, считает адвокат Аманлиев, скорее всего, Ефремова приговорят к семи годам колонии.