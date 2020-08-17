Наказание для пьяных водителей задумали ужесточить в России. Но даже это не сможет искоренить нетрезвую езду

Общественники предложили поднять штрафы водителям, которые пьяными перевозят пассажиров. Особо строгим наказание будет, если в салоне окажутся дети или подростки. В Госдуме и Национальном союзе автомобилистов напомнили, что российские законы и так строги к шоферам-алкоголикам.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сообщил о необходимости ужесточения наказания для перевозящих пассажиров пьяных водителей, сообщает RT. Он предлагает внести поправки в статью 12.8.1 КоАП и поднять штраф с 30 до 60 тысяч рублей, а срок лишения прав увеличить с полутора-двух до двух-трех лет. Но если в салоне в этот момент будет находиться несовершеннолетний, то штраф должен составлять 90 тысяч рублей, а запрет на вождение — три-пять лет.

Спасти людей

В 2019 году в России произошло около 15 тысяч пьяных ДТП, в которых погибли свыше четырех тысяч человек. Пьяная езда с пассажирами угрожает жизни и здоровью не только водителя, но и тех, кто вместе с ним находится в салоне, пояснил Курдесов «360». И наказание таким водителям должно быть жестче из-за усугубляющих нарушение обстоятельств.

«Чтобы водители, которые пьяными сели за руль, понимали, что если с ними будет ехать кто-то другой, прежде всего ребенок, то наказание будет жестче. И может, кто-то даже поймет, что лучше не садиться в состоянии опьянения за руль. Тем самым мы спасем жизни людей», — добавил общественник.

Последние годы в России постоянно ужесточают наказание тем, кто садится за руль в состоянии опьянения. Появилась уголовная ответственность, резко выросли штрафы за повторные случаи пьяной езды, увеличился срок за нетрезвые аварии со смертельным исходом.

К сожалению, не всех это останавливает. В начале июня внедорожник артиста Михаила Ефремова врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. Экспертиза обнаружила в крови актера алкоголь, а также следы кокаина и марихуаны. Сейчас в Пресненском суде ведется слушание его дела. Если Ефремова признают виновным, он может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет.

Избыточная мера

Такие предложения проблемы пьяных водителей не решат, заявил «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Можно до бесконечности увеличивать штрафы, усложнять ПДД, но опыт показывает, что тех, кто садится за руль в нетрезвом виде, это не останавливает.

«То, что это даст результат, сомневаюсь очень сильно. Поэтому дальше двигаться в этом направлении не имеет никакого смысла. Считаю меру избыточной — и так наказание избыточное, чтобы повторяться. Людей, которые пьют за рулем, никакая сумма не останавливает», — убежден Хайцеэр.

Тех, кто систематически ездит пьяным, никакие поправки в КоАП не остановят. Зато водителей «с остаточным выхлопом», которых нельзя считать в чистом виде нарушителями, штрафовать будут чаще. Наказание для них и так очень суровое, поэтому в союзе автомобилистов инициативу не поддержат.

Нужны обоснования

Непонятно, что лежит в основе инициативы общественника. Российские законы очень строги к пьяным водителям, пояснил «360» зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству. Тем более непонятна градация наказания. И почему тогда не ввести отдельные наказания за перевозку женщин или пожилых людей? Их жизни не менее ценны, чем жизни несовершеннолетних.

«Зона ответственности водителя никак из-за этого не уменьшается. [Предложение] обдумать надо. Не готов сейчас поставить какой-то радикальный вердикт. Но еще раз хочу подметить, что хотелось бы [узнать] обоснования этой инициативы», — отметил парламентарий.

Без обоснований общественные организации могут каждую неделю предлагать поднять штраф до 100, 150 или 200 тысяч рублей. И каждый раз инициатива будет казаться разумной, поскольку все понимают, что пьяная езда опасна вне зависимости от того, кто кроме водителя находится в салоне авто.