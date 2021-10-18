Наказание без перегиба. Родителей школьных стрелков предложили лишать права на оружие

В Пермском крае едва не случился еще один школьный расстрел. Шестиклассник принес в учебное заведение отцовскую «Сайгу» и дважды выстрелил в воздух. Директор уговорил ребенка отдать ружье. Родителей и самого мальчика решили не наказывать. Это чревато тем, что и другие подростки понадеются на безнаказанность, но основную ответственность в таких ситуациях должны нести родители.

В поселке Сарс под Пермью 12-летний шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца и дважды выстрелил в потолок. Директор учебного заведения Галина Зайцева смогла уговорить ребенка зайти к ней в кабинет и отдать ей оружие. Мальчик объяснил, что хотел расправиться с одноклассницей, которая его травила. По данным Telegram-канала Shot, расстрелять обидчицу ему «посоветовали голоса».

По некоторым данным, утром отец мальчика звонил ему и просил найти ключи от сейфа, где держал ружье. Однако в разговоре с «360» он заявил, что ребенок мог случайно увидеть, где отец прячет ключи. Также он рассказал, что периодически ездил с сыном на стрельбища. По информации Telegram-канала «112», мальчик ходил в кружок «Стрелок», где показывал хорошие результаты.

Спецшкола закрытого типа

Пока шестиклассника не собираются наказывать. По информации РИА «Новости», привлекать к уголовной ответственности его не будут. Адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия объяснил, что в соответствии с российским законодательством это невозможно, так как мальчик еще не достиг 14 лет.

Вместо этого школьника могут поместить в закрытое учебно-воспитательное учреждение. Такая альтернатива наказанию будет уместной и по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина. Но эффективной такая мера может быть не всегда, уверен парламентарий.

«Нужно понимать психологические основы таких поступков. Одно дело, если это психические нарушения, — тогда это вопрос для работы психологов и психиатров. А если мы имеем глубокие поражения личности, то это специальные учебные заведения закрытого типа», — сказал он.

Однако Вадим Багатурия предупредил, что вреда от закрытых спецшкол для детей с девиантным поведением может оказаться больше, чем пользы, потому что в 12 лет ребенок еще очень внушаем, а его психика слишком подвижна. Заниматься выявлением проблемных подростков и профилактикой преступности среди молодежи должны сотрудники отделов полиции по делам несовершеннолетних, но пока в эффективности их работы есть сомнения. При этом родители, учителя и одноклассники 12-летнего школьника из Пермского края говорили о нем как о неконфликтном и спокойном мальчике.

Доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин подчеркнул, что в таких случаях для предотвращения других правонарушений ребенку нужна психологическая коррекция, а не наказание.

Вопрос не в том, чтобы наказывать или не наказывать ребенка, вопрос в том, чтобы с ним были проведены какие-то мероприятия, какая-то работа, чтобы это не прогрессировало, чтобы через пару лет он не превратился в преступника Рамиль Гарифуллин.

Психолог уверен, что для предотвращения новых случаев стрельбы в образовательных организациях необходимо усиливать контроль за психологическим состоянием школьников, выявлять у них депрессивные и психопатологические состояния, а также как можно раньше пресекать травлю.

Наказание для родителей

В Москве 13 октября задержали 15-летнего подростка, который стрелял по заброшенному зданию из страйкбольного ружья рядом со школой на Ленинском проспекте. Его тоже решили не наказывать, а родителей за недосмотр оштрафовали всего на 500 рублей — это максимальный размер взыскания по административной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Вадим Багатурия уверен, что в таких случаях дети действительно не должны нести уголовной ответственности, потому что это может разрушить всю их будущую жизнь. А вот родители, допустившие то, что в руки их ребенка попало оружие, должны отвечать перед обществом по закону, но предусмотренного законом штрафа явно недостаточно.

«Штраф в 500 рублей, конечно, смешон, суммы можно было бы повышать. Но уголовной ответственности не должно быть — родитель не всегда может проникнуть в тайны психики своего ребенка», — уверен Олег Смолин.

Я бы подумал о том, должно ли сохраняться право на оружие у родителей, которые не обеспечили контроль за ним в отношении своих детей Олег Смолин.

Вадим Багатурия подчеркнул, что в соответствии с законом «Об оружии» у отца пермского школьника должны отозвать лицензию. Росгвардия заявила, что именно это и будет сделано.

«Также может быть рассмотрен вопрос о применении к нему норм Уголовного кодекса по статье о халатности. Согласно требованиям закона „Об оружии“, любой владелец ружья должен хранить его в полной безопасности и с полным отсутствием доступа третьих лиц», — подчеркнул адвокат.

Рамиль Гарифуллин добавил, что родители в таких ситуациях обязаны нести правовую ответственность и ее надо усиливать. Он подчеркнул, что сознание ребенка открыто к манипуляции, а критическое мышление еще не сформировалось окончательно, так что ограничить негативное влияние — прямая обязанность родителя. То, что отец 12-летнего пермского школьника брал сына на стрельбища и давал ему в руки оружие, по мнению психолога, прямой недосмотр отца.

«Дурной социальный пример может быть заразителен. В основании развития ребенка лежит подражательный рефлекс. „Делай как я“ — это основной педагогический принцип. И в этом возрасте это наиболее актуально», — заключил Гарифуллин.